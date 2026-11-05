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追加預算通過初審 台電中油撥補刪凍保留送黨團協商

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院財政委員會上午審查中華民國115年度中央政府總預算追加預算案，經濟部次長賴建信（右）等列席。記者曾學仁／攝影
立法院財政委員會上午審查中華民國115年度中央政府總預算追加預算案，經濟部次長賴建信（右）等列席。記者曾學仁／攝影

立法院財政委員會5日聯席會議續審2026年度追加預算案6,076億元，其中經濟部編列撥補台電中油1,725億元，及中油公司增資2,338億元經費，在野黨認為金額過高而提出凍結、刪減案。因朝野無共識，最後全案保留送黨團協商，預計11月20日完成三讀。

2026年度中央政府追加預算，歲出規模為6,076億元，其中對中油、台電補助與增資合計4,213億元，占於追加預算總數的一半以上，引發在野黨質疑。另將補助台電711億400萬元，平衡其吸收未足額調升電價的成本。針對追加預算案，朝野立委一共提出87項提案。

經濟部編列2,338億元增資中油案，但立法院預算中心指出，天然氣穩定供應建設計畫截至今年經費需求1,830億元，兩者相比金額超出508億元。

對此，立委賴士葆提案，國營事業管理項追加預算刪減60%、營業基金刪減508億元；立委李彥秀提案，國營事業管理追加預算凍結1/10、營業基金追加預算刪減508億元。

針對經濟部營業基金追加2,338億元預算，但中油增資案金額遠高於2026年度相關經費，立委洪毓祥質疑，增資時程、財務需求與追加預算適法性均有重大疑義，因此提案營業基金追加預算刪減2,007億8,300萬元，凍結補助台電的經費70億元、凍結補助中油100億元。立委劉書彬則提案，將中油增資2,338億元全數刪除。

經濟部次長賴建信強調，無論是台電或中油，都事涉民生、物價的補貼，且國際原料市場價格還是在高點，呼籲朝野立委支持撥補。委員會代理召委賴士葆則認為，經濟部想要這麼多錢，如果一毛錢都不能砍，他不能接受。最後朝野無共識，刪減案均保留送朝野黨團協商。

會議結論，財政委員會召委、國民黨立委林德福宣布，2026年度追加預算案審查完畢，提報院會討論前，須交黨團協商。據10月30日朝野黨團協商結論，朝野黨團決議2026年度追加預算案，於11月20日前完成三讀程序。

台電 中油 追加預算

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