美國期中選舉短評 中國信託證券投顧：歷史經驗美股後市相對正向

美國期中選舉初步結果，民主黨在參眾兩院都拿下過半數席次。中國信託證券投顧指出，從歷史經驗觀察，1953年以來，共和黨總統與民主黨國會的組合下，S&P500平均年度報酬約4.9%，相對其他執政組合偏低。不過，2027年將進入總統任期第三年，歷史平均年度報酬達19.4%。歷史性規律對後市提供相對正面參考。

中國信託證券投顧分析，歷史上美股通常在期中選舉前波動較大，選後則受惠於政治不確定性下降及風險偏好改善而回升。1982年以來，多數期中選舉後標普多呈現上漲。產業方面，過去九次期中選舉後12個月，科技股有八次跑贏大盤。

截至台灣時間11月4日下午1:40，美指期下跌，美國公債殖利率下跌，美元貶值，主要反映民主黨拿下參眾兩院將對美國資料中心建置加以限制，避險資金持續從美國股匯市轉向美國公債。

總結而言，民主黨目前席次無法大幅改變美國政府政策方向，但較高機率阻礙未來共和黨偏寬鬆的財政法案推行，故對美國債市的影響為短期波動加大、長期偏多看待。針對美元趨勢，由於美國AI投資動能貢獻整體經濟成長比例加大，故美元表現將與AI股票走勢方向相同，預期美元將呈現短空長多。

中國信託證券投顧指出，美國政府政策分為以下幾個方，，包括一、財政政策立法。需經過眾議院、參議院表決，加上參議院冗長辯論程序後，送交總統簽署，總統具有否決權。由初步結果可知，民主黨並未獲得可以跳過參議院辯論程序的60票贊成票，且川普仍可在最終行使否決權，故民主黨仍無法逆轉目前財政政策大方向，但未來共和黨想要通過擴張性財政政策的阻礙加大，故對美國債市的影響為短期波動加大、長期偏多看待。

此外，儘管民主黨未來兩年難以推動大規模財政政策轉向，但可透過預算及債務上限協商，爭取縮減Medicaid、ACA醫療保險及SNAP營養補助的既定刪減幅度，有助支撐中低收入家庭消費與醫療需求，對部分醫療保險及民生消費企業形成利多。

二、官員任命。需經過參議院表決，民主黨拿下參議院後川普對內閣、聯準會委員以及最高法院大法官任命將受限制。對市場影響較直接的是聯準會委員任命，但目前民主黨對貨幣政策傾向仍不明確。

三、行政命令。屬於總統與行政部門職權，參眾兩院無法阻止川普發布行政命令，而目前針對關稅和移民政策多由行政命令執行，故民主黨無法改變相關方向。

四、戰爭。參眾兩院僅能通過象徵性法案，民主黨無法限制川普發動戰爭。

五、AI趨勢。參眾兩院可以建立相關法案，但川普仍具最終否決權，而推翻否決權需要參眾兩院三分之二特別多數（參議院67票，眾議院290票），目前民主黨席次仍不夠，故民主黨對AI產業的打壓能力有限。相較之下，州級資料中心建設限制及電網成本分攤政策，可能提高雲端業者建設成本並延後部分專案時程。整體而言，選後政策不確定性逐漸消退有助市場風險偏好，但科技股後續表現仍取決於AI資本支出效率、企業獲利成長及實際監管進展。

六、總統彈劾。需眾議院過半數發起彈劾，並交付參議院，但參議院需要三分之二特別多數（67票）才能通過，民主黨席次目前仍無法彈劾川普。