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美國期中選舉後「川普關稅」不作數？ 外交部：全力維護我國產業利益

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
共和黨在這次美國期中選舉大敗，已有眾議員擬推動「停止川普關稅」等法案。圖為美國總統川普。法新社
共和黨在這次美國期中選舉大敗，已有眾議員擬推動「停止川普關稅」等法案。圖為美國總統川普。法新社

美國期中選舉結果由民主黨主導國會，有眾議員擬推動「停止川普關稅」等法案。外交部5日於行政院會後記者會說明，台美已簽署21世紀貿易倡議、投資MOU，政府會全力維護我國的國家及產業利益，也會全力協助廠商佈局，確保出口跟產業競爭優勢。

美國期中選舉結果昨日出爐，將由民主黨主導國會，有眾議員已提出將推動「停止川普關稅」等法案。外界關注，台美合作獲美國跨黨派的支持，已簽署的21世紀貿易協議及進行中的301調查，經過此次美國選舉後，是否會有影響。

外交部說明，有關美國期中選舉，台美雙方已在今年初，簽署了21世紀貿易倡議及投資MOU，我方也屬於跟美國經貿雙邊協議的協定國之一。台美雙方持續保持密切聯絡溝通，全力維護我國的國家及產業利益。政府也會全力協助廠商佈局，確保出口跟產業競爭優勢。

至於中國大陸今年主辦APEC系列會議，其中，外交跟貿易的雙部長改採視訊會議，台灣是由次長級代表來參與，外界的解讀可能是降級。

外交部回應，有關雙部長年會，原定由經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯參與，因為他們臨時另有要公，所以改由經濟部政務次長兼經貿辦副總談判代表江文若、國發會政務副主委高仙桂來參加。

另外，各界關注永豐銀行近日發生帳戶被盜轉，金管會說明，這不是史上第一次有銀行被攻擊，2016年也曾發生第一銀行ATM被自動吐鈔，當時駭客是從倫敦進行攻擊。永豐銀行這次雖然被攻擊，但在案發當天下午，就把所有錢通通都退還給客戶。因未影響客戶信心，所以沒有資金異常的狀況。

外交部 川普 關稅

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