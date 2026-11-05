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中油：持續推動三接生態保育 兼顧能源安全與環境永續

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
小燕鷗於大潭G3區育雛（1158拍攝）。圖／中油提供
小燕鷗於大潭G3區育雛（1158拍攝）。圖／中油提供

中油5日表示，為提供台電大潭電廠7~9號燃氣機組及北部民生、工業及燃氣發電廠的新增天然氣需求，觀塘液化天然氣接收站（三接）已於114年11月正式供氣。自規劃建站迄今皆嚴格遵守環評承諾，並持續投入生態調查、監測與棲地維護等各項保育工作。三接未開發區域（G1、G2、G3區）更於115年獲海洋委員會首波海洋有效保育區認定，展現台灣中油持續推動生態保育的具體成果。

在生態保育工作方面，中油指出，持續密切關注藻礁及周邊生態環境，並長期追蹤監測殼狀珊瑚藻覆蓋率變化及一級保育類柴山多杯孔珊瑚的生存情形、數量與分布，也同時守護小燕鷗等二級保育類野生動物，持續掌握各物種棲地變化與生態動態。針對三接未開發區域，台灣中油全面落實日常管理及科學監測以維護區域生物多樣性，並積極透過定期淨灘、環境教育推廣及在地巡護等實際行動，鼓勵員工、社會大眾與在地居民共同參與棲地守護。

在監督制度及資源投入方面，中油於三接開工前已成立「觀塘工業區（港）生態保育執行委員會」，定期邀請專家學者、官方代表及在地居民共同檢視保育措施，並將會議紀錄及監測報告公開於官網。依據環評承諾，台灣中油於114年9月設立生態保育公益信託基金，以實際行動支持生態保育工作，115年度合計補助之生態保育計畫達23項，涵蓋在地社區、政府機關及學術單位所提之台灣特有種柴山多杯孔珊瑚復育、氣候變遷與海洋觀測科技環境教育、海洋生態多樣化調查等計畫，展現公私協力深耕在地的生態保育量能。

中油強調，有關環團提出南防波堤功能性之疑慮，南防波堤主要功能在於抵禦季節性強烈西南浪與颱風衝擊，考量臺灣海峽天候變化快速，建造完整南防波堤可提供液化天然氣卸收船泊靠、現場作業人員及港埠設施更完善的防護，並維持觀塘港域穩定，仍有興建必要性。台灣中油將持續在海象及天候條件許可下，以安全為優先原則儘速完成相關工程。

中油重申，將持續辦理三接場域之生態調查與監測，並依據專業研究成果滾動檢討相關環境管理及保育措施，亦歡迎各界共同投入周邊環境生態保育工作，藉由持續交流與溝通，落實資訊公開與專業監督，以兼顧能源安全與環境永續。

中油 生態保育 三接

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