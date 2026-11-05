美國期中選舉後平均股市波動度趨緩 報酬優於非期中選舉年

全球金融市場聚焦美國期中選舉。國泰投顧認為，短期波動升高未必代表美股趨勢轉弱。統計數據顯示，隨選舉結果明朗、政治不確定性淡化，市場焦點將逐步回歸基本面。

彭博資訊統計顯示，過去50年美股S&P 500指數期中選舉前後波動度在選前三個月逐步攀升，期中選舉當日升至18.5%，反映政治攻防增添市場不確定性放大股市波動。但在選舉結果出爐後，國會權力結構與政策方向逐漸明朗，平均波動度逐步放緩，選後三個月與六個月分別降至14.8%、12%。

此外，選後政治不確定性逐步淡化，市場重新聚焦經濟成長與企業獲利前景。統計顯示，S&P 500指數期中選舉後三個月與六個月平均上漲5.2%、10.9%，不僅漲幅顯著優於非期中選舉年，上漲機率更分別高達83%、100%。

國泰投顧研究發現，在1999年第3季至2000年、2004至2007年「經濟與企業獲利擴張帶動殖利率高升」，市場環境與今年類似，股市往往受到基本面利多及殖利率居高不下兩股力量拉扯，因此造成領漲風格在成長、價值與防禦風格之間快速輪動。投資人可透過操盤靈活的美股基金，來參與美股的長期多頭行情。

富蘭克林華美投信表示，AI建設持續擴大，市場對全球科技企業的評價，將更重視投資回報與獲利實現能力。建議投資人布局美國資產，除科技成長股，也可搭配高息潛力股票及不同產業，分散AI單一題材波動，參與市場輪動機會。