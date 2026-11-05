快訊

尖點跌停鎖死！抽中原賺逾10萬 明天股票入帳卻倒賠4.75萬

中職／王威晨宣布行使自由球員權利 在兄弟11年首次動用

ChatGPT能生成GIF了！實測手繪貓咪動起來 操作方式一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

美國期中選舉後平均股市波動度趨緩 報酬優於非期中選舉年

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

全球金融市場聚焦美國期中選舉。國泰投顧認為，短期波動升高未必代表美股趨勢轉弱。統計數據顯示，隨選舉結果明朗、政治不確定性淡化，市場焦點將逐步回歸基本面。

彭博資訊統計顯示，過去50年美股S&P 500指數期中選舉前後波動度在選前三個月逐步攀升，期中選舉當日升至18.5%，反映政治攻防增添市場不確定性放大股市波動。但在選舉結果出爐後，國會權力結構與政策方向逐漸明朗，平均波動度逐步放緩，選後三個月與六個月分別降至14.8%、12%。

此外，選後政治不確定性逐步淡化，市場重新聚焦經濟成長與企業獲利前景。統計顯示，S&P 500指數期中選舉後三個月與六個月平均上漲5.2%、10.9%，不僅漲幅顯著優於非期中選舉年，上漲機率更分別高達83%、100%。

國泰投顧研究發現，在1999年第3季至2000年、2004至2007年「經濟與企業獲利擴張帶動殖利率高升」，市場環境與今年類似，股市往往受到基本面利多及殖利率居高不下兩股力量拉扯，因此造成領漲風格在成長、價值與防禦風格之間快速輪動。投資人可透過操盤靈活的美股基金，來參與美股的長期多頭行情。

富蘭克林華美投信表示，AI建設持續擴大，市場對全球科技企業的評價，將更重視投資回報與獲利實現能力。建議投資人布局美國資產，除科技成長股，也可搭配高息潛力股票及不同產業，分散AI單一題材波動，參與市場輪動機會。

美國期中選舉 報酬 期中選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

專家看美股 可靈活布局

美期中選舉後美台股市七連紅 美股平均漲9.22%、台股漲9.61%

美國期中選舉後美股容易漲！歷史數據曝標普500平均漲14％ 股民卻怕了

美國期中選舉後道瓊狂飆1569點！科技巨頭逆勢走強 009800布局美股龍頭

相關新聞

美國期中選舉後「川普關稅」不作數？ 外交部：全力維護我國產業利益

美國期中選舉結果由民主黨主導國會，有眾議員擬推動「停止川普關稅」等法案。外交部5日於行政院會後記者會說明，台美已簽署21世紀貿易倡議、投資MOU，政府會全力維護我國的國家及產業利益，也會全力協助廠商佈局，確保出口跟產業競爭優勢。

台電：供電能力十年增六成 規劃新增25GW天然氣機組滿足產業需求

台電董事長曾文生昨（4）日指出，台電與民間發電業者未來十年已規劃新增25GW（百萬瓩）的天然氣機組，以目前約3,900萬瓩的負載規模來看，可增加60%供電能力，到目前為止，供電狀況足以滿足這些產業發展需求。

股匯震盪 匯銀：外資匯出露緩和跡象

台北股匯昨同步上演逆轉戲碼，除台股反彈超過千點外，新台幣匯率尾盤貶幅也縮減為六點一分，匯銀主管認為，從股匯市表現跟賣超金額及匯市成交量觀察，本波外資匯出潮有可能接近尾聲。

蘋果財報佳華爾街卻憂心 年底旺季iPhone DUO會爆發？

蘋果本周公布財報，上一季財務數據雖然亮眼，不過，本季度的財務預測，卻是讓華爾街相當憂心。分析師表示，蘋果新機iPhone 18 Pro、iPhone Duo營收認列關鍵期是本季度，營收、獲利能交出什麼樣的成績，「iPhone Duo出貨量有多少」會是關鍵。

競逐太空！ 吳誠文：民間太空基金拚明年完成

台灣積極布局太空產業，政府規劃引進民間資金擴大投資。國科會主委吳誠文今（5）日在立法院表示，國科會正與國內重要科技產業領導人討論成立「民間太空基金」的可能性，希望明年能完成相關規劃與成立工作，透過政府與民間合作，擴大台灣太空產業投資規模。

從財富累積到永續傳承 北富銀打造家族辦公室平台 協助高資產家族實現財富治理

當全球迎來史上最大規模的財富移轉浪潮，高資產家族面臨的課題，已不只是創造財富，而是如何讓財富跨越世代、延續家業，並將家族價值傳承下去。 根據國際研究機構推估，未來20至30年間，全球將有超過83兆美元財富進入世代移轉階段。對企業主與高資產家族而言，如何因應接班安排、家族治理、跨境資產整合及價值傳承等議題，建立可長期運作的財富治理架構，已成為家族永續發展的重要關鍵。 北富銀觀察，高資產客戶需求已從個人資產增值，延伸至家族治理與世代傳承。因此，北富銀以私人銀行品牌「富御恆傳」為核心，串聯企業金融、私人銀行、家族辦公室與跨境財管平台，打造全方位高資產服務生態圈，協助客戶從財富管理邁向財富治理，從資產傳承走向價值傳承。 北富銀家族辦公室主持人徐筱君。 圖／北富銀提供 財富傳承面臨四大挑戰 家族治理成關鍵課題 許多人認為完成財產分配就等於完成傳承規劃，但財富能否真正「傳下去、留得住、傳得久」，往往取決於是否提前化解以下風險。 一、稅務合規風險 隨著稅制法規完善、稅務查核技術提升，以及CRS等國際資訊交換機制普及，財富移轉已進入高度透明時代。不少人誤以為將資金移轉至境外後再贈與子女即可免稅，然而

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。