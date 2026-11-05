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鴻海與財政部財政資訊中心榮膺2026 年 Red Hat 亞太區創新獎

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
Red Hat 全球副總裁暨大中華區總裁曹衡康（左起）、鴻海科技集團智慧製造平台處長郭錦斌及Red Hat台灣區總經理孫媛音。Red Hat／提供
Red Hat 全球副總裁暨大中華區總裁曹衡康（左起）、鴻海科技集團智慧製造平台處長郭錦斌及Red Hat台灣區總經理孫媛音。Red Hat／提供

世界領先開放原始碼軟體解決方案供應商 Red Hat 近日宣布 2026 年 Red Hat 亞太區創新獎臺灣得主為鴻海科技集團與財政部財政資訊中心。Red Hat 表彰兩家得獎企業在開源領域展現的領導力，肯定他們展現開放原始碼技術如何協助企業應對複雜性、推動營運現代化並實現永續成長。

由於亞太地區的企業逐漸擁抱 AI、混合雲、自動化與雲端原生技術，管理複雜性已變得與驅動創新同等重要。隨著 AI 策略逐漸橫跨多種模型、加速器與雲端環境，企業紛紛轉向開放原始碼，看重的正是開放為他們帶來選擇，而選擇則帶來更高的靈活性。此靈活性賦能企業得以採用最貼合其業務需求的技術，同時建立應對變化所需的敏捷性。

Red Hat 副總裁暨亞太區總經理 Daniel Aw 指出：「企業級技術正變得比以往更加複雜，但成功與否已不再取決於企業採用了多少新技術，更重要的是這些解決方案如何有效協作，以解決真實的業務挑戰並創造實質價值。今年的得獎企業展現出，能持續創造長期成功優勢的關鍵，在於建立開放且靈活的基礎架構，使企業得以依循自身需求與步調推動創新。他們的成就充分證明，當技術決策由業務需求而非市場趨勢所驅動時，企業往往能實現更卓越的成果；而這正是我們深感自豪，並透過 Red Hat 亞太區創新獎予以表彰的理念。」

鴻海科技集團 AI 軟體事業群負責人楊秋瑾表示：「面對全球製造據點與多元應用場景，兼顧資訊安全、部署效率與系統彈性，是智慧製造規模化的重要基礎。鴻海創世紀生成式 AI 平台統一承載模型推理、AI 閘道、智慧代理（Agent）與模型生命週期管理，建構從中央算力中心延伸至各製造據點的一致運行環境。透過 Red Hat 的企業級開源技術與專業服務，在資料不出場域的前提下我們進一步強化 IT 與 OT 的整合，提升 AI 模型與製造參數在不同場域部署的效率與一致性，整體加速 Agent 用例的複製。未來，鴻海也將持續以 Genesis 平台為核心，結合 AI、雲端與自動化技術，推動製造流程最佳化，提升全球營運效率與韌性。」

鴻海 亞太 財政部

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