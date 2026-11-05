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民主黨大勝科技股承壓 AI 基建需求仍在、法人看好長線布局

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

美國期中選舉結果出爐，民主黨如市場預期取得參、眾兩院多數席次，且實際勝選幅度優於市場原先預期，引發投資人對後續政策走向及AI基礎建設推進速度的擔憂，帶動科技股出現明顯賣壓。雖然市場原已預期眾議院易主，但參議院與州層級的勝選規模超出預期，成為市場重新評價AI供應鏈風險的主因。

法人指出，雖然民主黨此次大勝，但參議院席次仍未達部分重大法案所需的60席門檻，參、眾兩院席次亦未達推翻總統否決權所需的三分之二門檻，因此聯邦層級若欲推動較嚴格的AI限制措施，難度仍高。此外，美國兩黨皆將AI視為重要戰略產業，在維持全球競爭力及技術領先的目標下，全面抑制AI發展的可能性不高。短期市場波動主要來自政策不確定性，而非產業基本面轉弱。

市場關注本次選舉結果對AI基礎建設供應鏈的影響。中國信託投信認為，短期市場對資料中心、半導體、PCB及網通設備等AI基建相關族群產生疑慮，導致估值承壓，但從需求面觀察，算力需求持續擴張，AI資料中心建置需求並未消失，短期修正主要反映評價與情緒面調整。

外界也擔心未來資料中心審批流程可能拉長。中國信託投信表示，評估資料中心產業前景，不宜僅從建置規劃的地理位置是否位於翻盤州來判斷，隨著新增電力供給難度提高，已取得電力資源的資料中心，其稀缺性與議價能力反而有望提升。因此，掌握穩定電力資源、且已簽訂高品質租約的大型算力供應商，仍具備中長期成長潛力。

中信日本半導體（00954）經理人許家瑜表示，半導體上游供應鏈基本面仍維持強勁，因供應鏈主要訂單動能來自晶圓代工廠與記憶體大廠持續擴產的需求。由於相關客戶資本支出計畫多已提前規劃，且具備充裕現金流，短期政策變化對上游設備與化材供應鏈的實質影響相對有限。

中信台日韓PCB（009828）經理人葉松炫表示，儘管伺服器機櫃出貨須配合資料中心上線時程，但目前高階PCB產業鏈仍存在上、中、下游缺料與供應吃緊情況，既有產能甚至難以完全滿足客戶原先規劃需求。即使未來新資料中心審批進度放緩，對供應鏈的短期衝擊仍相對有限。

隨著電力資源日益稀缺，市場競爭焦點將逐步由擴產速度轉向運算效率與能源效率，高階PCB、高速傳輸材料的重要性有望進一步提升，具技術領先優勢的供應商可望持續受惠。

投資人可持續關注明年1月各州新任州長上任後的實際政策執行力道，及雲端業者資本支出是否維持成長。AI長期趨勢未變，然投資機會將由全面上漲轉向集中於關鍵瓶頸環節，具技術優勢、上游高階材料調度能力及市場領導地位的企業可望維持較高成長與獲利能力。

科技股 民主黨 基建

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