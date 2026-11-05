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民主黨掌控美國國會 美元指數短期承壓

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

美國期中選舉結果出爐，民主黨拿下國會參眾兩院控制權，市場預期未來立法僵局可能加劇，並對川普政府財政政策形成制約，加上AI投資監管可能趨嚴，增添政策不確定性，美元走勢承壓，美國十年期公債殖利率從高點4.95%下滑至約4.85%附近。

國銀分析，民主黨掌控國會後，市場預期國防支出可能受到限制，降低中東軍事衝突進一步升級的可能性，加上市場期待美國與伊朗緊張關係降溫，帶動西德州原油大跌。若油價持續走低，將有助未來幾個月通膨降溫，聯準會升息幅度可能低於市場目前預期，進一步削弱美元支撐。不過，短期內中東衝突仍有升級風險，且美國總統仍保有否決權，政策走向仍存在變數。

美元指數 美國國會 民主黨

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