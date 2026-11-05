民主黨掌控美國國會 美元指數短期承壓

當全球迎來史上最大規模的財富移轉浪潮，高資產家族面臨的課題，已不只是創造財富，而是如何讓財富跨越世代、延續家業，並將家族價值傳承下去。 根據國際研究機構推估，未來20至30年間，全球將有超過83兆美元財富進入世代移轉階段。對企業主與高資產家族而言，如何因應接班安排、家族治理、跨境資產整合及價值傳承等議題，建立可長期運作的財富治理架構，已成為家族永續發展的重要關鍵。 北富銀觀察，高資產客戶需求已從個人資產增值，延伸至家族治理與世代傳承。因此，北富銀以私人銀行品牌「富御恆傳」為核心，串聯企業金融、私人銀行、家族辦公室與跨境財管平台，打造全方位高資產服務生態圈，協助客戶從財富管理邁向財富治理，從資產傳承走向價值傳承。 北富銀家族辦公室主持人徐筱君。 圖／北富銀提供 財富傳承面臨四大挑戰 家族治理成關鍵課題 許多人認為完成財產分配就等於完成傳承規劃，但財富能否真正「傳下去、留得住、傳得久」，往往取決於是否提前化解以下風險。 一、稅務合規風險 隨著稅制法規完善、稅務查核技術提升，以及CRS等國際資訊交換機制普及，財富移轉已進入高度透明時代。不少人誤以為將資金移轉至境外後再贈與子女即可免稅，然而

2026-11-05 09:30