競逐太空！ 吳誠文：民間太空基金拚明年完成

台灣積極布局太空產業，政府規劃引進民間資金擴大投資。國科會主委吳誠文今（5）日在立法院表示，國科會正與國內重要科技產業領導人討論成立「民間太空基金」的可能性，希望明年能完成相關規劃與成立工作，透過政府與民間合作，擴大台灣太空產業投資規模。

副總統蕭美琴日前出席「2026台灣海洋科技暨無人載具展」時，呼應賴清德總統提出的「探索海洋、競逐太空」願景，強調不只海洋，也要競逐太空，透過次世代通訊連結各項科技，將是未來發展方向之一。立委林宜瑾關切，國科會先前提出成立民間太空基金的構想，目前規劃進度如何，是否已有企業表達投資意願。

吳誠文指出，「光靠政府的科技預算支出，我們能夠建的衛星數量非常有限」，未來必須結合國際合作與民間投資，才能擴大太空產業規模，國科會將陸續拜訪台灣重要的科技產業領導人，討論成立太空基金的可能性，「我們希望很快在明年可以把基金的事情完成。」

至於台灣參與美國登月計畫的最新進度，國家太空中心主任吳宗信表示，美國太空總署（NASA）阿提米絲登月計畫提出32項技術需求，太空中心廣邀近300個單位，包括企業、學界及法人機構，於4日召開首次會議，後續將進一步盤點國內產業能量，預計未來三個月內提出相關報告。