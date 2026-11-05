台電：供電能力十年增六成 規劃新增25GW天然氣機組滿足產業需求

台電董事長曾文生昨（4）日指出，台電與民間發電業者未來十年已規劃新增25GW（百萬瓩）的天然氣機組，以目前約3,900萬瓩的負載規模來看，可增加60%供電能力，到目前為止，供電狀況足以滿足這些產業發展需求。

AI與半導體產業持續擴張，電力供應能否跟上，成為產業發展重要課題。曾文生在媒體專訪中指出，真正變數在於未來新興應用發展。例如若未來五年內出現功能強大、又容易普及的機器人，用電需求可能快速攀升。

未來十年全國用電量預測

為此，台電縮短供貨時程，縮短電廠興建時程，提前啟動環評作業，甚至將用電預測期從過去的五年延長至十年，甚至15年，加快反應腳步。

他坦言，雖不敢斷言目前準備絕對足以滿足未來十年、15年，但至少能說，手上有更多的餘裕，在未來15年之內，如果發現需要新增供應，都有方案可以提出來補上，這才是一個企業經營該有的精進作為。

曾文生引述統計，2024年全球在建機組量排名，第一名是中國大陸、第二名是美國，台灣則排名第三。台電八座主要火力電廠中，就有六座正同步興建機組，他看到統計時「自己也嚇一跳」。

但如果社會大眾對供電有擔心，更應該要支持台電進行電力建設。

對於AI資料中心，曾文生主張就近設置。他指出，資料中心需要鋪設特高壓電纜，輸電距離愈長，建置成本及電力損耗也愈高。

由於台灣土地空間有限，輸電線路往往須採取潛盾工程，不像國外可直接架設電塔，因此資料中心愈靠近電源，供電成本就愈低。

曾文生以Google位於彰濱工業區的資料中心為例，當地再生能源資源豐富，電力供應也相對充裕，若Google未來有擴廠需求，「台電都沒有任何理由說不。」

至於核電，曾文生指出，核二廠及核三廠正進行安全檢查，台電已找回反應爐設計原廠，借重其他國家同型機組的運轉經驗。

核三廠再運轉相關計畫已經過審查，接下來仍須徹底完成安全檢查，目前也有國外技師參與現場檢查工作。