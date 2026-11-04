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台電配合物價政策 代價龐大

經濟日報／ 記者洪安怡歐芯萌／台北報導

台電長期配合政府穩定物價政策，吸收成本。台電董事長曾文生昨（4）日以今年民生用電舉例，台電已吸收超過750億元；台電自行試算，若從2020年起比照南韓電價標準收費，台電不僅不會出現累積虧損，反而有超過5,000億元的累積盈餘。

立法院昨日審查115年度中央政府總預算追加預算案，共追加歲出6,076億元，其中包括中油增資2,338億元，及分別撥補中油1,014億元、台電711億元。

經濟部長龔明鑫表示，中油近年累積虧損，已無多餘資金投入建設，有必要透過增資挹注資金。

經濟部指出，中油目前推動及規劃中的天然氣穩定供應建設共十項，包括台中廠三期、第三座液化天然氣接收站及洲際液化天然氣接收站等，總經費達4,845億元。中油近年配合政府穩定物價政策，持續吸收油氣價格上漲成本，自有資金已無法支應相關投資計畫，僅能仰賴舉債，截至9月底負債比高達94%。

立委林德福質疑，天然氣建設屬長期投資，為何不編列於2027年度總預算。對此主計總處主計長陳淑姿說明，中油若未獲資金挹注，預估年底累積虧損將達1,200多億元，加上相關工程涉及採購等前置程序，希望透過追加預算提前取得資金，避免後續建設進度延宕。

台電財務同樣面臨沉重壓力。中油自調漲電業用戶天然氣價格，台電為配合政府穩定物價，全額吸收成本漲幅。若台電持續「頂住通膨」，預估全年吸收燃料成本上漲將超過1,600億元。

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