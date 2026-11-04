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台電搶才困境 糧草不如科技業
台電不僅面臨財務、供電挑戰，人才也是當前必須面對的困境之一。台電董事長曾文生昨（4）日表示，由於台電與科技業所競爭的是同類人才，面對科技業積極搶才，他表示，「士氣需要糧草做基礎」，未來希望兩者待遇不要差太多。
曾文生接受媒體專訪，除了談到供電，人才也是他相當掛心的議題。曾文生指出，台電長期承擔穩定國內物價的政策責任，因此希望政府能提供補貼，或讓電價合理反映每度電的市場價值，作為改善員工待遇的基礎。
另外，立法院昨日審查115年度中央政府總預算追加預算，撥補台電、中油預算受到關注。經濟部指出，今年美伊戰爭爆發後，預估台電今年天然氣成本將增加逾1,600億元，全年虧損恐擴大至700億元以上。
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