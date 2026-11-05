業績集中 電商雙11促銷 獲利愈薄

電商年度最大檔期雙十一即將到來，不少民眾也等著配合業者的促銷，時間一到就清空購物車，但業內人士指出，雙十一與百貨周年慶相同，民眾將原本未來幾個月才要購買的商品提前下單，或是暫緩原有購物計畫，等到促銷檔期再出手，因此電商業績在短時間內衝高，市場整體消費需求卻未必同步增加，更多時候只是改變消費的時間與通路。

富邦媒總經理谷元宏表示，第四季是消費旺季，最重要的就是雙十一，整個品牌的優惠都會壓在這段期間，今年業績一定打破紀錄創新高。

從電商業者近年營收表現來看，雙十一確實已成為全年最重要的銷售高峰，觀察富邦媒、網家等上市櫃電商，九月、十月的業績相對平穩，到了十一月呈現暴增，而十二月又再下降，特別是富邦媒，近三年十月營收甚至比九月還少，的確有延緩消費、業績集中的狀況。

電商業者指出，業績集中，不代表市場真的多出同等規模的消費，就像是民生用品如衛生紙、清潔用品、食品及保健品等高回購商品，民眾原本每個月都會購買，只要雙十一折扣夠大，就可能一次囤貨數個月，銷售額雖然在十一月大幅增加，卻可能排擠十二月甚至隔年初的需求，業者等於提前把未來的營收入帳。

網家表示，檔期的確會帶動刺激更多消費，檔期結束後會稍微回到常態水平，不過很快就又接續「雙十二」，所以第四季一直以來都是旺季。

但有業者說，雙十二同樣也是大檔期，但促銷檔期愈來愈密集，消費者逐漸養成比價、等待優惠的習慣，尤其是家電、手機、３Ｃ產品等單價較高的商品，購買時間相對具有彈性。

業者表示，當消費者預期大型檔期將有折扣，便可能暫緩原本的購買計畫，等到優惠出現才下單，這讓業者在促銷期間看見業績爆發，卻也可能使檔期前的銷售受到壓抑，百貨業者已經察覺這個狀況，因此已經不會太過於強調周年慶的業績。

而要衝出檔期業績，同樣要付出代價，谷元宏表示，每年雙十一的行銷預算不斷增加，今年仍創新高。業者認為，如果大家一味加碼折扣，可能陷入業績愈衝愈高、獲利卻愈來愈薄的困境。