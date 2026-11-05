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旺宏董座吳敏求：地緣政治風險難測 股市最大挑戰

聯合報／ 記者簡永祥藍鈞達／連線報導

台股近日連番下跌，記憶體大廠旺宏董事長吳敏求指出，美國期中選舉只是影響市場的因素之一，真正讓投資人擔憂的是全球不確定性持續升高，尤其地緣政治風險難以預測，才是股市面臨的最大挑戰。南山人壽總經理范文偉則說，台灣科技業基本面仍然良好，企業訂單明確，對台股長期表現仍抱持審慎樂觀態度。

吳敏求昨在成大暨成電論壇開展前晚宴受訪表示，股票市場最怕的就是不可預測性，如果影響市場的因素能夠確定，即使股價上漲或下跌，投資人都比較容易因應。現在最大的問題是，不確定因素非常高，而且不只美國存在風險，亞太地區同樣面臨高度不確定性。

針對外資持續撤離台股，吳敏求指出，外資撤退未必與選舉直接相關，反而可能是擔心明年台海地緣政治風險升高，曾有媒體將明年視為關鍵時間點，外資可能抱持「先撤再說」的心態，若明年平安無事，資金隨時可以重新回流台灣市場；反之，如果沒有提前撤出，一旦發生重大事件，恐將承受難以控制的風險。

范文偉在出席「南山未來大學」啟動記者會時表示，近期美國科技業財報大致符合市場預期，但第四季ＡＩ相關資本支出相當龐大，造成企業現金流出現較大缺口，成為市場擔憂的主要原因。另一方面，美國期中選舉結果也牽動投資人對未來政策方向的預期，市場擔憂民主黨可能在稅負、財政支出及ＡＩ產業支持方面採取較保守立場，進而影響股市表現。

范文偉認為，年底前美國仍有許多不確定因素，金融市場難免持續波動，但台灣科技產業體質良好，不僅企業營運穩健，未來訂單也相當明確，因此對台股中長期走勢仍維持審慎樂觀看法，不宜因短期市場修正就對產業前景過度悲觀。

旺宏 吳敏求 地緣政治風險 台股

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