股匯震盪 匯銀：外資匯出露緩和跡象

台北股匯昨同步上演逆轉戲碼，除台股反彈超過千點外，新台幣匯率尾盤貶幅也縮減為六點一分，匯銀主管認為，從股匯市表現跟賣超金額及匯市成交量觀察，本波外資匯出潮有可能接近尾聲。

外資匯出壓力持續籠罩匯市，加上美國期中選舉結果，共和黨選情不如預期，民主黨取得國會參、眾兩院控制權，引發市場擔憂川普未來施政受阻，且民主黨可能加強對ＡＩ產業的監管，美股期貨應聲下挫，那斯達克一百指數期貨一度重挫逾百分之二，拖累日、韓股市同步走跌，台股盤中一度大跌近一千五百點。新台幣兌美元盤中貶至卅二點九元，距離卅三元整數關卡僅一步之遙。

不過，午後台股上演「大Ｖ轉」戲碼，從低點回升千點，盤中高低點震盪一八八五點，在本土資金、內資與低接買盤強力湧入下，終場小跌三五八點，以四萬二九四八點作收；新台幣午盤也跟著貶幅收斂，終場收在卅二點八二一元，小貶六點一分，成交量縮小到卅三點八一五億美元。

法人表示，儘管外資昨天持續大砍台股一四九八點九億元，賣超金額創史上第五大紀錄，連五賣累計賣超五一二○億元，不過，新台幣並未進一步失守卅三元，加上從近期外資賣超金額與匯市累計成交量觀察，這波外資匯出潮有機會接近尾聲。

根據統計，外資自十月以來至昨日，累計賣超台股約一點三兆元（約四百億美元）；同期台北及元太外匯市場累計成交超過八百億美元，外資賣超折合金額相當於匯市總成交量的五成。匯銀主管分析，雖然外資賣超頻創紀錄，但近期匯市成交量極大，「該走的都有機會走」。因此如果匯市能回穩，應該可以判斷本波大逃殺暫告一段落。

匯銀主管說，外資賣超股票不代表資金當天就會全部匯出，部分資金可能因交割或換匯安排而延後匯出，也可能暫時留在台灣。

不過，匯市經過這段時間密集交易，已消化相當規模的美元需求，尤其近期接連貶破多道關卡，市場原本擔心匯價將快速失守卅三元，但股市跌幅收斂成功連動匯率，可能是這波資金撤退壓力開始減輕的跡象。

台股昨也出現明顯轉折，法人指出，雖然尚未真正止跌，但盤中賣壓明顯減輕。綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧策略長黃文清看法，儘管籌碼面臨外資提款壓力，台股基本面實質表現依舊強勁，預期十月整體營收將有超過百家上市櫃公司創新高，建議採取「逢低買進」原則，留意針對十月營收表現亮眼、具備法人籌碼加持的族群。

而新台幣昨天原本延續近期貶勢，盤中最低觸及卅二點九元，匯銀主管說，但午後美元買盤壓力逐漸減輕，央行進場調節後，匯價開始回升，終場貶幅縮小至六點一分，顯示美元供需失衡情況已有改善。