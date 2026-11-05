實體零售反攻電商 線上線下通吃

台灣電商滲透率今年將創新高，預估可達到百分之十四點八，但帶動市場成長的力量，已不再只有momo、網家、蝦皮等純電商平台，實體零售業者所帶動的網路銷售額年增兩成以上，成長較純電商更為快速，也出現了實體零售反攻電商的狀況。

今年主要電商平台仍維持市場主導地位，但成長幅度平緩，而過去曾經受到電商一定程度影響的實體通路，特別是民生消費業者，如統一超、全家、全聯與屈臣氏等，在積極布局電商後，帶動的網路銷售額都大幅成長。

特力集團旗下ＨＯＬＡ總經理何采容透露，今年實體通路的成長約三成，但線上購物業績成長五成。全聯則說，由於實體門市的銷售基期較大，線上通路基期相對較小，因此成長幅度會較為明顯，若以小時達、全電商為例，業績皆較去年同期成長一成以上。

近年超商、超市、量販及百貨業者都積極發展線上銷售，透過會員App、線上購物平台、外送配送及門市取貨等服務，將原本在線下累積的消費客群導向網路。

超商業者表示，對已經有深厚基礎的實體通路來說，發展電商不必從零開始建立品牌知名度，原本遍布全台的門市據點、物流網路及會員資料，都成為發展線上的重要基礎。

此外，實體零售業者還有一項純電商較難複製的優勢，通路業者說，消費者可在線上購物，也能在線下體驗、取貨或退換貨，購物不再需要區分線上與線下，而是依照便利性選擇不同管道，業者更可以透過會員資料掌握消費者的購買習慣，提供更精準的優惠與商品推薦，提高回購率。

富邦媒體總經理谷元宏表示，電商成長幅度已經回到疫情之前，而零售通路現在都有電商部門，絕對金額不高但幅度很大，未來這樣的消費方式也會增長，消費者會在電商購物，但不管哪個網站、平台，都要面對流量的問題，無非消費習慣、忠誠度、行銷活動的差異。