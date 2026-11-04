獨／台網憑證不符國際規格要更新 財政部要八大行庫提前於上周日完成

金融業的治安再度出包，這次竟然是跟全體銀行合作憑證業務的台灣網路憑證公司，在國際組織的要求之下，台灣必須重新更換憑證，使得全體銀行的網路銀行或行動銀行的客戶都必須更換憑證，財政部已經下令公股銀行必須在上周日之前通知客戶完成更換作業。

全國超過千萬名的行動銀行用戶最近陸續接到銀行的通知要求，必須配合行動銀行App的憑證升級，必須去App store 或 Google Play商店更新至最新版本，確保各種服務能夠正常的使用，就是因為台網要對全體的國銀更新憑證。

台灣網路認證（TWCA）公司之所以要更換憑證，主要是由於CA/Browser Forum 國際規範要求，調整中繼憑證規格，並以新的中繼憑證重新簽署客戶的SSL憑證。

國內金融業者表示，簡單來說就是台網的憑證的安全強度不夠，因此不符合國際組織的規定，並且要求重新更換，為此台灣網路認證公司已經全面通知銀行，除了通知客戶換發符合規範的 SSL憑證，並輔導客戶於11月5日23:59:59前完成憑證鏈更新，原中繼憑證須於11月6日00:00前廢止。

全體銀行也對此嚴陣以待，幾乎絕大部分的國銀都和台網有憑證的合作關係，尤其是財政部對於八大行庫此次更新速度非常的重視，深怕會影響到客戶的使用，因此相較於11月5號的最後期限，財政部已經要求八大公股行庫，必須在上週日就要配合台網進行更新，而且也要全面確認客戶是否有更新完成，以免影響之後的網路銀行服務提供，造成客訴問題。

台網在通知各個銀行時，也特別提到必須注意更換憑證之後雙方系統連線及交易串接是否正常。