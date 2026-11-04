經部：能源政策是科學問題 不應透過公投反覆政治操作

亞太經濟合作（APEC）峰會將於18、19日在中國深圳登場。由於中方未派員遞交邀請函，而是以電子郵件寄送，行政院長卓榮泰昨表示，跟往例有落差。對此，9月底赴南京參與APEC人力資源發展部長會議的洪申翰說，他當初收到的邀請函是以電子郵件寄送，但部長會議跟領袖峰會的性質、程序不同。

2026-11-04 10:09