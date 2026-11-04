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經部：能源政策是科學問題 不應透過公投反覆政治操作
針對在野黨抨擊經濟部次長賴建信擔任核電公投反方代表，與政府對外釋出準備重啟核三訊息不一致，經濟部今天回應表示，政府近年持續確保供電穩定、兼顧淨零減碳，穩健推動重大電力建設及電網強韌工程，能源政策是科學問題，不應透過公投反覆政治操作，呼籲各界理性客觀討論。
國民黨3日召開「核能公投」記者會，文傳會透過新聞稿表示，國民黨智庫副執行長吳怡玎指出，政府對工商團體宣稱準備重啟核三，但核電公投辯論卻是由經濟部次長及民進黨不分區立委擔任反方，質疑政府立場不一致。
經濟部回應指出，近年政府致力確保供電穩定，同時兼顧淨零減碳目標，穩健推動各項重大電力建設及電網強韌工程，另外面對國際情勢變化及AI浪潮帶來的挑戰，台灣今年第3季經濟成長率預測值更高達14.36%，呼籲各界討論能源議題應理性、客觀。
經濟部強調，能源政策涉及科學專業及整體電力供需規劃，不應透過公民投票反覆進行政治操作。
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