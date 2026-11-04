經濟部︰持續特工區監測 落實各項減污承諾

有關民間團體關切高雄空氣品質，並預計於11月8日表達訴求一事，經濟部4日表示，對於在地民眾與民間團體的建言，經濟部將以最嚴謹的科學態度督促所轄單位維護區域空氣品質。

園管局說明，林園產業園區依環境部「特殊性工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施設置標準」，辦理周邊空氣品質監測，測站設於大寮區潮寮里、小港區鳳林國中及林園區五福里等地，並設有監測中心，掌握園區及周邊環境品質。

針對媒體報導所引測站濃度比較，園管局指出，因各測站設置位置、監測目的、污染來源組成及區域氣象擴散條件不同，排放來源尚須綜合大氣環境及外來影響評估。園區將以科學為依據，持續辦理污染物監測，配合環保機關稽查，並加強區內污染源輔導，共同維護周邊環境品質。

有關興達電廠燃煤機組議題，台電公司表示，該廠1至4號燃煤機組自114年起已全數轉為備用，退出常態發電，今年迄今未因系統需求實際發電，僅進行例行測試。若以105年為基準，114年興達電廠用煤量減少97%，燃煤機組空污排放量減少99%。台電也提到，將持續推動增氣減煤，新燃氣1號機已上線，2、3號機持續推進，並在確保供電穩定前提下，每年滾動檢討燃煤機組拆除可行性。

至於橋頭森林保存議題，台糖公司表示，相關區域平地造林面積約51公頃，屬20年期滿可砍伐之經濟林；另1-1道路範圍內受影響的274棵樹木，其中6棵為113年8月由護樹團體建請文化局列管之老樹，未來將由開發單位辦理移植及植栽補償作業，其餘經濟林部分，將就健康狀況良好且具保存價值之樹種，規劃移植至鄰近綠地或公共設施預定地。

經濟部強調，高雄作為台灣經濟發展重鎮，政府近年積極進行產業轉型，經濟部遵守各項地方及中央的環保法令，落實各項減污承諾，在兼顧地方繁榮及產業升級轉型下，共同維護區域空氣品質。