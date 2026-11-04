立院審追加預算 曾文生：若採韓電費率台電累計盈餘逾5千億

針對今天立法院審查今年度追加預算案，立委質詢台電近年虧損原因，台電董事長曾文生今天表示，台電虧損主因在於配合政府穩定物價政策，若依韓國電力公司（KEPCO）電價費率收費，自109年至今，台電累計盈餘將超過新台幣5000億元，證明台電虧損是替全民吸收國際燃料漲幅所致結果。

台電透過新聞稿說明，曾文生以今年民生用電舉例，台電已吸收超過750億元；而現行330度以下的民生電價甚至低於93年水準，若依韓國同樣國營的韓電電價費率收費，自109年起至今，台電不僅不會虧損，累計盈餘更將超過5000億元，證明台電虧損是替全民吸收國際燃料漲幅所致結果。

台電表示，針對立委引述學者說法，稱核二、核三若持續運轉發電可減少虧損，曾文生澄清，核三發電至去年5月才停機，過去台電累積虧損期間，核三也在發電；核二則因新北市府遲未核發乾式貯存設施執照致延宕超過10年，造成反應爐心燃料棒無法退出，1號機甚至被迫提前停機，最後台電贏得勝訴，才能推動後續工作。

台電強調，吸收燃料成本是為避免國內電價受國際能源價格劇烈波動影響，政府透過預算撥補部分成本，實為共同分擔穩定用電成本。面對近年全球性燃料價格漲勢，包含日本、韓國等國，均透過政府預算撥補穩定物價並照顧民生。

台電表示，期盼各界支持預算撥補，政府預算撥補台電就是補貼全民用電成本，讓台電為全民持續提供穩定可靠的電力。