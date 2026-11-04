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台灣璞玉指數10月定期審核結果 ESG、公司治理、薪酬表現亮眼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近年台股受大型權值股及熱門產業帶動，資金與關注度相對集中。台灣指數公司以「優質」與「潛藏」為核心理念，推出台灣璞玉指數，涵蓋優質非熱門股，提供機構法人資產配置及指數化商品開發參考。依10月最新一期成分股，在永續治理、人才薪酬與企業經營品質等面向表現優於全體上市公司比例；有關指數詳細介紹請詳台灣指數公司「璞玉指數系列專區」https://taiwanindex.com.tw/pristine

台灣指數公司表示，台灣璞玉指數依2026年10月定期審核結果，指數涵蓋394檔、橫跨32個產業，中小型股占成分股數量約95.2%，呈現有別於大型權值股主導的投資組合結構。依2026年6月TIP台灣永續評鑑資料與最新成分股比對，132檔獲A級以上評等占33.50%，高於全體上市上櫃公司的25.01%；另有202檔成分股的員工薪資中位數位居全體上市公司前50%。此外，台灣公司治理100指數的100檔成分股中，有36檔亦為璞玉指數成分股，顯示其所篩選的優質非熱門企業，在永續治理、人才薪酬與企業經營品質等面向表現突出。

隨著全球指數化投資持續發展，指數已不僅是衡量市場表現的工具，亦可透過透明、規則化的編製方法，將不同投資理念轉化為可追蹤、可衡量的投資策略。台灣指數公司表示，台灣璞玉指數由優質非熱門股出發，進一步發展台灣璞玉中小優選100指數（中小型）、特選台灣璞玉精選收益指數（收益）及台灣璞玉永續指數（永續）等不同策略，期能滿足機構法人多元化投資需求，可作為投資績效衡量、資產配置參考，亦可供資產管理業者評估開發ETF、基金及其他指數化投資商品。

指數 ESG 權值股

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