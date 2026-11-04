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開啟新創「任意門」！2026臺灣週「新創產業論壇」11月11日盛大登場

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

為響應政府打造臺灣成為「亞洲資產管理中心」國家戰略政策，配合「2026臺灣週」活動，櫃買中心（Taipei Exchange）將於11月11日下午，假臺北漢來大飯店3樓柏金B廳盛大舉辦「新創產業論壇」。本次論壇廣邀主管機關代表、科技巨擘、創投加速器專家及企業領袖齊聚一堂，深度解析如何整合國家政策藍圖、產業關鍵資源與櫃買多層次資本市場架構，縮短新創從初創、成長到邁向資本市場的關鍵哩程。

櫃買中心指出，臺灣具備全球領先的科技硬實力、完整的產業聚落與豐沛的創新動能，深具孕育下一代國際級獨角獸的優勢。然而，如何讓優質新創在關鍵成長期獲得資金與資源挹注，健全而靈活的多層次資本市場正是不可或缺的核心支柱。本次「新創產業論壇」將聚焦於多層次資本市場如何化身為新創企業的最佳後援，特別邀請國家發展委員會主任委員葉俊顯深入剖析國家政策與產業資源如何協助新創企業；上櫃代表性企業新應材董事長詹文雄，現身說法分享企業如何善用資本市場優勢蛻變茁壯；Google Cloud大中華區副總經理吳貴融，精闢剖析在當前AI巨浪與雲端轉型浪潮下，臺灣新創如何憑藉軟硬整合布局搶占全球商業先機。「MIT趨勢對談」則以「破繭而出：多層次資本市場如何開啟新創企業的『任意門』」為核心題綱，邀集產、官、創投界先進與潛力企業代表同台對話，深入探討多層次資本架構，如何精準對接企業各生命週期的需求，攜手協助潛力新創突破重圍、躍升國際。

本次「新創產業論壇」內容豐富，精彩可期。櫃買中心期望透過三場前瞻專題演講與一場跨界趨勢對談，凝聚臺灣新創生態系的高度共識，進一步活化產官學創投資源對接，並以多層次市場做為我國資本市場最強後盾。

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