未來十年電力無虞？台電董事長曾文生：不敢這麼快下定論

AI與半導體產業持續擴張，電力供應能否跟上，成為台灣產業發展的重要課題。台電董事長曾文生指出，台電與民間發電業者（IPP）未來10年已規劃新增25GW（2,500萬瓩）的天然氣機組，以目前約3,900萬瓩的負載規模來看，供電能力將因此增加六成，目前的供電規劃足以支應半導體與AI產業需求，但對於未來10年、15年後是否絕對夠用，「我們不敢這麼快的下這個定論」。

曾文生接受天下學習Podcast《CEO的修煉場》專訪。他指出，台電已針對半導體產業進行用電調查，也對AI算力用電需求進行推估，認為現有規劃足以滿足需求，真正的變數在於未來新興應用的發展。例如若未來五年內出現功能強大、又容易普及的機器人，用電需求可能快速攀升。

為因應產業快速變化，台電已將用電預測期從過去的五年延長至十年，甚至15年，同時提前啟動環評作業，設法縮短電廠興建時程。曾文生說，這並非保證未來電力絕對充足，而是希望預留更多因應空間，當需求超出預期時，「我有一些方案可以提出來補上」。

曾文生引述統計指出，2024年全球在建機組量排名，第一名是中國大陸、第二名是美國，台灣則排名第三。台電八座主要火力電廠中，就有六座正同步興建機組，他看到統計時「自己也嚇一跳」。台灣新建電廠一開始都得先證明電力不夠，才拿得到環評許可，社會對缺電的憂慮，台電要轉成開發電源的支持。

對於AI資料中心，曾文生主張應就近電源設置。他說，美國是自由電力市場，企業可自行標電、買機組、蓋電力設施；台灣是國營電力事業，得考慮怎麼安排空間最有效率。資料中心要拉特高壓纜線，距離越長費用越高、損耗越大，台灣空間有限，輸電常得做潛盾工程，不像國外可直接架電塔，越靠近電源，成本越低。

他以Google位於彰濱工業區的資料中心為例，當地再生能源資源豐富，電力供應也相對充足，若Google未來有擴廠需求，「台電都沒有任何理由說不」。

如何改善社會對停電、跳電的觀感，也是台電面臨的挑戰。曾文生表示，依台電統計，過去10年停跳電次數降了三分之二，但社群與網路媒體發達，一有停電就迅速擴散，甚至有政治人物指責台電「把松鼠放出來」破壞電網。他說，下一階段要加快更新台北、高雄、新北等重要都會區的地下纜線，並開闢新的管道。

在能源組合方面，曾文生表示，再生能源發展必須提前備妥太陽光電、離岸風電的併網條件；天然氣機組則須加速興建，且目標朝淨零排放邁進，因此台電已投入碳捕捉與封存（CCS）技術研究一段時間。

至於核電，曾文生指出，核二廠及核三廠正進行安全檢查，台電已找回反應爐設計原廠，借重其他國家同型機組的運轉經驗。核三廠再運轉相關計畫已經過審查，接下來仍須徹底完成安全檢查，目前也有國外技師參與現場檢查工作。

從政務官轉任台電董事長，曾文生坦言，最大的差別在於必須直接承擔經營成果。自己必須清楚掌握每部發電機何時點火、每月天然氣採購成本，以及發電量與營收等經營數據。總經理經常在清晨4時多，就傳送簡訊回報電廠運轉狀況，而第一個回覆的人往往就是董事長。他自己現在也經常在清晨5時前醒來，確認機組是否正常運轉。

除了電力供應，人才也是曾文生掛心的問題。他指出，台電目前有三萬多名員工，過去十年經歷大規模退休潮，同時也有大量新人加入。面對科技業積極搶才，他希望未來同樣就讀電機系的畢業生，在台電與台積電之間做選擇時，兩者待遇不至於相差太多。

曾文生強調，台電與科技業競爭的是同一類專業人才，領導者提出願景固然能鼓舞士氣，但「士氣需要糧草做基礎」。由於台電長期承擔穩定國內物價的政策責任，他希望政府能提供適當補貼，或讓電價合理反映每度電的市場價值，作為改善員工待遇的基礎。

談及企業影響力擴大後，哪些事情必須堅持、哪些可以放下，曾文生表示，他堅持把討論拉回電力專業，社會不同意見才更容易找到共識。至於放下的，他說台電不是他自己的公司，只要它能成為以專業為導向、服務台灣社會、有永續觀念的公司，「誰來做董事長都可以」。