台電若比照韓國電價 曾文生：可賺5,000億元

台電長期配合政府穩定電價政策，究竟吸收多少成本？台電董事長曾文生4日表示，台電自行試算，若從2020年起比照韓國電價標準收費，不僅不會出現累積虧損，反而可有超過5,000億元的累積盈餘。

立法院今日審查2026年度中央政府總預算追加預算案。本次追加歲出6,076億元，其中經濟部主管編列4,217.69億元，包括中油增資2,338.34億元，以及中油、台電油氣及電價平穩補助分別為1,014.31億元、711.04億元。

經濟部長龔明鑫指出，隨國內用電需求快速增加，天然氣機組是目前增加電力供應較快的方式，因此未來十年，國內規劃陸續有25部大型天然氣機組上線，因此接收站及輸氣管線必須提前建置，以確保天然氣供應穩定。不過，中油近年累積虧損，已無多餘資金投入建設，因此有必要透過增資挹注資金。

根據經濟部書面報告，中油目前推動及規劃中的天然氣穩定供應建設共有十項，包括台中廠三期、第三座液化天然氣接收站及洲際液化天然氣接收站等，總經費達4,845億元。中油近年配合政府穩定物價政策，持續吸收油氣價格上漲成本，自有資金已無法支應相關投資計畫，僅能仰賴舉債，截至9月底負債比高達94%。

經濟部指出，此次增資除支應天然氣穩定供應建設投資計畫，也可用於償還長短期債務、改善財務結構，預估每年可節省約42億元利息支出。

立委林德福質疑，天然氣建設屬長期投資，為何不編列於2027年度總預算。對此，主計總處主計長陳淑姿說明，中油若未獲資金挹注，預估年底累積虧損將達1,200多億元，加上相關工程涉及採購等前置程序，因此希望透過追加預算提前取得資金，避免後續建設進度延宕。

另一方面，台電財務同樣面臨沉重壓力。經濟部指出，中油自今年4月至10月對電業用戶天然氣價格累計調漲逾70%，台電為配合政府穩定物價政策，全額吸收成本漲幅。截至9月底，天然氣燃料成本較戰前增加逾900億元，累積虧損達3,668億元；若台電持續「頂住通膨」，預估全年吸收燃料成本上漲將超過1,600億元。

經濟部指出，台電近年為滿足半導體、人工智慧（AI）產業快速成長的用電需求，每年投入資本支出高達3,000億元，截至9月底借款金額更達1.85兆元，財務負擔持續加重。

曾文生表示，台電長期配合政府穩定電價政策，吸收國際燃料成本上漲壓力，部分民生用電級距的電價甚至低於2004年水準。他以韓國為例，若台電從2020年起比照韓國電價標準收費，不僅不會有累積虧損，反而可累積超過5,000億元盈餘。

林德福另引用學者估算，認為核電政策使台電每年增加約1,300億元發電成本。曾文生則表示，相關估算必須以核二、核三機組具備持續運轉條件為前提，但核二受乾式貯存設施許可延宕等問題影響，停擺了十年；核三則直到2025年5月17日才全數停機，過去台電累積虧損期間，核三仍持續發電。因此，若直接推算核電退場增加的發電成本，恐與實際情況有所落差。

立委王世堅表示，此次追加預算中，經濟部主管編列高達4,217.69億元，占整體預算近七成，儘管他認同政府透過撥補及增資中油、台電，避免油電價格調漲衝擊民生物價，但他也提醒，中油不能只強調配合政府政策任務，仍須兼顧企業經營績效，包括重大投資的成本效益、能源轉型進度、採購策略及整體營運效率等，都應全面檢討改善，不能將虧損全數歸咎於國際油氣價格上漲及匯率波動。