老農津貼調升至1萬元 最快這時候拿得到、回溯差額一併發放

立法院財政委員會召委賴惠員4日在財政委員會聯席會議審查115年度中央政府追加預算案時，質詢老農津貼調升至1萬元的發放時程。農業部次長黃昭欽承諾，若追加預算順利通過，調升後的老農津貼可於農曆年前領到，回溯調整的差額也能一併發放。

賴惠員指出，老農津貼從每月8,110元提高至1萬元，每月增加1,890元，對長輩支付伙食、醫療及日常開銷都有實質幫助。她昨日已在院會向行政院長卓榮泰及農業部長陳駿季關切調升方案，今天進一步追問發放作業與回溯補發安排，希望政府清楚交代農民何時能夠拿到錢。

賴惠員表示，此次追加預算為老農津貼調整編列約64.53億元，原規劃自今年7月起調升。若依法回溯補發7月至12月共六個月的差額，每位符合資格的老農可補領1萬1,340元。

對於黃昭欽承諾農曆年前發放、回溯差額一併入帳，賴惠員說，她將持續追蹤，要求農業部在追加預算與《老年農民福利津貼暫行條例》修正通過後，儘速落實辦理。

除了發放時程，賴惠員也關切老農津貼的長期調整機制。

她指出，農村長輩在飲食與醫療上的支出需求，未必能由整體平均物價完整反映，未來檢討津貼時，應將高齡家庭物價、老農實際生活成本及政府財政能力納入考量，並要求農業部於明年7月前提出研究報告，評估不同調升幅度、財源及制度可行性。

賴惠員強調，老農一輩子辛勤耕作，政府有責任照顧他們的晚年生活，也必須兼顧農水路改善、防災及天然災害救助所需經費。她將持續督促預算審查與後續執行，讓津貼調升及回溯補發如期進入農民帳戶，把政府照顧老農的承諾落實到每一位長輩的生活。