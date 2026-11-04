兒少帳戶沒有查詢金額功能？ 衛福部：這是大水庫非個人帳戶

有關「兒少成長津貼專戶」，衛福部次長呂建德表示，該帳戶目前沒有查詢金額的功能，因為該帳戶的整個建置方式，跟勞退基本上還是不太一樣。兒少帳戶是一個大水庫，它不是個人帳戶。

立法院財政委員會4日聯席審查2026年度追加預算。

立委郭國文質詢關切，此次追加預算之中，編列兒少成長津貼前置作業所需經費3億2,887萬5千元，金額非常高。未來是否可能採取類似勞退的方式，可以讓民眾試算，以便知道兒少專戶到底有多少錢？

呂建德答詢表示，兒少帳戶的投資，初期採用變動利率，不過該帳戶目前沒有查詢金額的功能，因為該帳戶的整個建置方式，跟勞退基本上還是不太一樣。兒少帳戶是一個大水庫，它不是個人帳戶。

郭國文建議，先前衛福部曾研擬，希望兒少帳戶未來要接軌TISA，那就像勞退一樣要投入資本市場當中，應審慎考量，必須讓民眾能夠查詢帳戶金額，才能讓投資情況透明化。

郭國文舉例，勞工個人退休金試算表，包括勞工提繳工資，以及退休金提繳率、平均報酬率、薪資成長率等數據及試算結果，才能讓民眾預估可累計退休金及收益。

根據賴清德總統過往說明，孩子0到6歲的時候，兒少津貼5,000元交給家庭自由運用；6-18歲5,000元成長津貼，其中一半由政府幫孩子存入「兒少成長津貼專戶」，至少保底二年期定存利率，投資、保底機制跟勞保基金設計是一樣的。

今年6月傳出，衛福部擬邀集金管會及相關單位研議，將「兒少成長津貼專戶」與「台灣個人投資儲蓄帳戶(TISA)」機制連結，透過專業管理提升資金運用效益，協助兒少在成年時累積第一桶金。