台電爭取撥補711億元 曾文生：吸收漲幅後讓電價比2004年還低

有關2026年度追加預算，其中補助台電經費711.04億元。台電董事長曾文生坦言，前三次爭取補助共3,000億元都未有結果，今年再次提出撥補，也只是一小部分。台電吸收大量電價漲幅成本，讓現在的電價，比2004年的時候價格都還要低；假如能像韓國一樣收費，台電是不會虧損的。

立法院財政委員會4日聯席審查2026年度追加預算。

立委吳秉叡質詢談及，台電前三次提出需要撥補，但立法院都沒有通過這筆預算。曾文生答詢說明，之前提出撥補，每次都是希望有1,000億元，總共3,000億元，但因為預算審查都沒通過，所以現在台電累積虧損還是超過3,000多億元；今年再次提出撥補，也只是一小部分而已。

關於台電目前經營的情況，曾文生表示，第一，民生電價方面，大概佔比超過九成以上的用電度數在330度以下；現在的電價，比2004年的時候價格還要低。第二，台電電價最好的參考標準，就是跟鄰國做參考；國際電價都在漲，若比照韓國電價收費，台電累積盈餘會將超過5,000億元。

曾文生強調，就是因為過去台電吸收了非常多的電價漲幅，所以才會有這樣子的累積虧損。如果拿韓國來做比較，假如台灣的電價跟韓國一樣，台電是不會虧損，還有很多盈餘。

吳秉叡提到，民營企業，像是台塑化今年賺了1,000多億元，煉油拿去賣給外國很好賺。中油董事長方振仁坦言，確實如此，台塑化到今年第三季就賺了600多億元，估計到年底可以賺1,000多億元，因為他們所生產的油品外銷，這是穩賺不賠的生意。

立委林德福質詢關切「以核養綠」議題，曾文生回應，首先，台電這幾年的再生能源，原來躉購的，陸續在轉供中，而且幅度在擴大。其次，核二、核三繼續運轉前，必須符合條件。

曾文生指出，台電過去累積虧損這幾年，核二1號機無法把燃料棒退出，拿不到乾貯的執照，提前除役。核二到現在還在退燃料棒，無法清空。核三是2025年的5月17日才停機，過去累積虧損這一段期間，核三仍在發電。

曾文生提到，核二的兩部機組先前完全不能動，是因為新北市政府沒有給台電乾貯許可，所以停了十年沒辦法工作，最後是台電公司打官司打贏，才拿到執照。對於林德福認為核電廢掉以後，綠電緩不濟急，曾文生解釋，相關情形不能將責任推給台電公司。