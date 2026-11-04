中油增資補助占追加預算逾五成 在野黨擬刪減經費

關於2026年度追加預算，主計總處書面報告說明，歲出編列6,076億元；其中，經濟部主管增資中油2,338.34億元，補助中油所需經費1,014.31億元。針對中油增資、補助合計3,352.65億元，約占整體追加預算逾五成，在野黨認為比重過大，有意刪減經費。

立法院財政委員會4日聯席審查2026年度追加預算，先進行答詢環節，後續才會進入預算的審查。許多在野黨立委認為，中油增資、補助占整體追加預算逾五成，比重過大，預估在後續審查預算環節中，該筆經費可能面臨刪減。

經濟部今日說明，追加預算編列4,217.69億元，其中，因應中東衝突民生安定措施，補助國營事業未足額調升油氣及電價1,725.35億元。

經濟部表示，補助中油所需經費1,014.31億元。今年以來受中東局勢動盪影響，國際油價與天然氣價格震盪走高，中油第一時間吸收成本。各類油氣計價，2026年3月至7月實際金額，以及8月至12月預估金額，合計1,014.31億元；其中天然氣591.56億元、汽柴油422.75億元。

經濟部說明，該項撥補預算，可降低國內物價上漲風險，確保大宗民生物資穩定供應與能源安全。在中油公司經營方面，可減少長短期債務金額，節省利息支出，改善財務狀況。後續政府持續落實「穩定能源供應」、「穩定民生物價」，民生用天然氣及桶裝瓦斯將凍漲至年底。

經濟部指出，補助台電經費711.04億元。中東戰事影響，中油自2026年4月至10月大幅調高電業用戶氣價，累計漲幅逾70%，台電全額承擔漲幅。截至今年9月底，台電天然氣燃料成本較戰前已增加逾900億元，截至9月底累積虧損達3,668億元，預估全年吸收燃料成本上漲逾1,600億元。

經濟部提到，近年為滿足半導體、AI 產業爆發式電力需求，台電每年投入資本支出高達3,000億元。台電配合政府穩定物價，歷次電價均未足額反映成本，在自有資金不足，僅能增加舉債情況下，截至 2026年9月底借款金額達1.85兆元，利息負擔沉重。

經濟部9月18日召開2026年第二次電價費率審議會，審議會委員在整體考量產業情況，並顧及電價具影響物價傳導效應，決議暫時不決定電價是否調整，支持優先爭取政府撥補預算，以兼顧物價穩定及台電財務健全。

經濟部表示，增資中油辦理天然氣穩定供應建設計畫2,338.34億元。其說明，目前推動中及未來規劃興建之國內天然氣穩定供應建設10項計畫，所需總經費共計4,845億元，包括台中廠三期、第三座液化天然氣接收站、洲際液化天然氣接收站等投資計畫。

自2026年2月底爆發中東戰事迄今，國際油氣價格飆漲，中油公司財務負擔沉重，且目前仍須配合穩定國內物價政策，自有資金已無法支應營業活動及以上各項投資計畫等必要支出，僅能全數仰賴舉債因應，截至2026年9月底負債比94%，亟須緊急增資以增加公司淨值，降低經營風險。

有關中油增資2,338.34億元效益，經濟部提到，對社會大眾而言，得以持續平抑國內民生物價；公司經營方面，可降低公司負債比，大幅改善資本結構及財務槓桿程度，減輕經營風險，並可每年節省利息支出約42億元。

另補助石油業者未足額調升家用液化石油氣84億元，減輕石油業者營運負擔，以維持家用液化石油氣批售價格凍漲至2026年底。