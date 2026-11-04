股匯逃殺 外資今年來賣超台股2.55兆

外資大逃殺，股匯市雙雙遭殃。外資今年以來累計賣超台股高達二點五五兆元，金額不僅創新高，也是二○二二年的兩倍以上，光十月以來就狂砍近一點二兆元。外資昨天再度賣超台股一○七三億元，拖累台股暴跌一六一二點，創史上第七大收盤跌點；新台幣也遭到波及，盤中摜破卅二點八元，在央行調節下，終場貶值一點六八角、收在卅二點七六元，寫下一年半新低。

證交所統計，截至十月卅日，外資今年累計賣超台股已達二兆三六九三億元，十一月兩個交易日賣超逾一千八百億元。

券商主管表示，外資近期提款速度明顯加快。十月單月賣超九九四三億元，已創歷史單月最大賣超紀錄，進入十一月後，賣超速度並未減緩，也讓台股承受沉重賣壓。加權指數昨天隨著電子權值股賣壓擴大，指數一路下探，跌破四萬四千點，收在四萬三三○七點。

三大法人昨合計賣超一四六四億元，其中外資賣超金額為史上第八大紀錄，自營商也賣超五九○億元，僅投信逆勢買超一九九億元。其中台積電下跌卅五元，收在二二九五元，聯發科重挫超過百分之七，台達電也下跌逾百分之六，市場賣壓由大型電子股向其他族群擴散。

金管會指出，近日受到國際股市影響，市場關注美國大型科技公司財報，加上國際地緣政治情勢不確定性，導致台股波動大，已責成證交所與櫃買中心密切掌握國際金融市場變化。觀察信用籌碼面，截至二日，信用交易的整戶擔保維持率為百分之一七三點六二，仍守在追繳斷頭的百分之一三○水位之上，整體市場借券賣出占市場成交值比率為百分之四點二，並未出現失控現象。

外資持續賣股，也讓新台幣匯率難以止貶。新台幣昨天最低來到卅二點八六元，匯銀人士指出，外資持續賣出台股，部分資金轉換美元匯出，是近期新台幣貶值的重要原因。尤其外資賣股與實際匯出存在時間差，台股再度出現逾千億元賣超，後續幾個交易日仍可能持續反映在匯市美元需求上，增加新台幣貶值壓力。

匯銀人士說，如果外資持續單邊匯出，出口商又沒有明顯回流拋匯，卅二點八元至卅三元之間的貶值速度可能會加快，預測最快今天測試卅三元大關。

金融圈人士認為，近期美國科技股持續修正，國際資金重新評估ＡＩ投資風險，加上美國期中選舉帶來不確定性，外資調節台股部位的動作可能延續。