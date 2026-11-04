八大工商團體聯合發聲 挺撥補中油、台電 維護產業競爭力

立法院今（4）日將審查115年度總預算追加預算案，工總、商總、工商協進會等八大工商團體昨日發布聯合聲明，齊聲喊話立院，呼籲支持政府撥補、增資中油及台電，合理分擔政策性虧損，以維護產業競爭力。

今年因中東戰爭導致國際油、氣價格高漲，中油、台電扮演「物價消波塊」，吸收成本穩定民生，政院在今年度追加預算中，編列撥補中油1,014億元、撥補台電711億元，並增資中油2,338億元，立法院財政委員會今日召開聯席會議審查。

在審查前夕，八大工商團體包含全國工業總會、全國商業總會、工商協進會、全國中小企業總會、工業協進會、工業區廠商聯合會、台灣區電機電子工業同業公會、臺灣工商企業聯合會等，以及經濟部、石油工會、台電工會等，紛紛發聲呼籲立院支持撥補預算。

工商團體表示，政府可合理撥補台電、中油因配合穩定物價及能源價格調控所產生的政策性虧損，惟應明確區分政策成本與經營責任，建立透明審查及監督制度。

同時，研議並確保能源研發及淨零轉型經費不受影響，另宜要求台電、中油提出中長期財務改善計畫，定期公開執行成果。

工商團體也期望政府建立合理透明的能源價格機制，避免成本轉嫁產業；政府應兼顧民生、產業競爭力及能源供應安全，建立公平、透明且可預期的能源價格調整機制，重大調整前應充分與產業溝通。

對於能源價格，工商團體也呼籲建立政策性支出合理補償制度，避免凍漲、交叉補貼及能源轉型成本過度集中由產業用戶承擔，同時應強化產業節能及能源效率提升輔導。

經濟部表示，政府採取預算撥補中油、台電，主要目的在於降低民生物價衝擊。面對國際能源市場嚴峻挑戰，經濟部盼各界支持政府編列預算撥補中油、台電。