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中油、台電財務惡化 期待及時雨

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

立法院今（4）日審查115年度中央政府追加預算案，包括撥補中油1,014億、台電711億元，及增資中油2,338億元，若相關預算未能順利到位，至今年底，中油累計虧損將達1,257億元，恐面臨「資不抵債」；台電累虧將達4,200億元。

為配合政府照顧民生，中油截至今年9月底，累計吸收各項油氣產品成本金額高達6,740億元，累虧910億元，逾資本額二分之一，且負債比逾94%，財務惡化情形加劇，嚴重影響資金調度能力，亟需撥補、增資等及時雨。

中油先前預估，若按此態勢，10月、11月、12月三個月平均每月會多虧100億元，到年底累虧將達1,257億元，非常接近中油資本額1,301億元，撥補對中油財務至關重要。

至於中油擬增資2,338億元，主要用於增強國內天然氣建設韌性，有七項投資計畫已通過環評，後續都需要資金投入，但以中油目前資金狀況，已無法支應未來大量資本支出，盼透過增資將資本額墊高。

經濟部表示，台電今年天然氣成本預估將增加逾1,600億元，全年虧損恐擴大至700億元以上。截至今年8月底，台電借款達1.85兆元，每年利息負擔高達323億元，等於台電一開門營業，就先虧1億元。

財務 中油 台電

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