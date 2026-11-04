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2026臺灣週七大主軸 秀出科技島優勢
2026臺灣週昨（3）日起至13日展開為期近兩周的系列高峰論壇與國際展會，今年以「從科技島到資本島─台灣引領亞洲財富與創新的交會點」為主軸，匯聚全球重量級交易所代表、跨國資產管理巨頭及科技新創領袖，聚焦七大主軸與四大面向，展現台灣結合半導體與AI產業優勢、壯大資本市場的雄心與成果。
證交所指出，此屆臺灣週聚焦於七大核心主題，包含國際連結、市場競爭力、創新籌資、企業治理、科技資安韌性、衍生性金融商品及多元永續投資。
四大推動面向之一是國際連結與資產管理升級，邀集高盛、貝萊德等國際資產管理領導機構，針對全球主動式ETF投資新趨勢、跨境高資產財富管理與傳承需求深度探討；同時聚焦債市發展策略，朝「亞洲債市新核心」願景邁進。
其次是科技實力注入資本動能，串聯國發會「AI新十大建設」政策，舉辦「TiBOOST創新大步計畫」與新創產業論壇，透過創新競賽與創投媒合，協助無縫接軌多層次資本市場。
第三是引導長期資金助攻國家建設。針對法人資金運用舉辦專題研討，深入研擬鬆綁法規，引導壽險、產險及退休基金等長期資金投入國內公共建設、社會福利與私募股權（PE）基金。
最後是發布永續新準則與深化金融資安。全球ESG趨勢方面，大會將正式發布「ESG評級與數據產品提供者行為準則」，引領市場接軌國際規範。
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