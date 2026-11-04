2026臺灣週七大主軸 秀出科技島優勢

外資大逃殺，股匯市雙雙遭殃。外資今年以來累計賣超台股高達二點五五兆元，金額不僅創新高，也是二○二二年的兩倍以上，光十月以來就狂砍近一點二兆元。外資昨天再度賣超台股一○七三億元，拖累台股暴跌一六一二點，創史上第七大收盤跌點；新台幣也遭到波及，盤中摜破卅二點八元，在央行調節下，終場貶值一點六八角、收在卅二點七六元，寫下一年半新低。

2026-11-04 00:00