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臺灣週開幕…賴清德總統喊金融發展 三方向強化

經濟日報／ 記者廖珮君歐芯萌／台北報導
「2026臺灣週」開幕式昨天舉行，賴清德總統（左三）、金管會主委彭金隆（左二）、國發會主委葉俊顯（右三）等出席。記者曾學仁／攝影
「2026臺灣週」開幕式昨天舉行，賴清德總統（左三）、金管會主委彭金隆（左二）、國發會主委葉俊顯（右三）等出席。記者曾學仁／攝影

「2026臺灣週」昨（3）日開幕，賴清德總統出席致詞時表示，政府將朝三方向強化金融發展；金管會主委彭金隆點出台股市值、金融資產管理規模兩大變化，「台灣不一樣了！」下一步將加速研議資產管理專法，推動台灣從科技島邁向資本島。

2026臺灣週以「從科技島到資本島」為主題，擴大舉辦一系列國際金融交流活動，賴總統、彭金隆出席致詞，分享金融發展願景

賴總統表示，產業發展需要金融服務，產業全球布局更需具有國際競爭力的金融市場做為後盾。政府會持續朝三個方向，發揮產業優勢，也強化金融發展，讓台灣更加壯大。

第一，讓金融市場更加國際化，政府積極打造亞洲資產管理中心，下一步將持續推動金融開放、深化跨境服務及國際市場合作，讓台灣成為國際資本參與亞洲成長機會的重要平台。

第二，讓資本市場更具創新活力，將持續推動台灣創新板改革，鼓勵更多國際優質企業來台掛牌，目標讓台灣成為亞洲創新籌資平台。

第三，讓台灣成為更值得長期信賴的投資市場。他表示，台灣持續強化公司治理與永續資訊揭露，並從今年開始分階段接軌IFRS永續揭露準則，讓企業資訊更透明、更具國際可比較性。

彭金隆表示，臺灣週提出「從科技島到資本島」願景，要讓國人與世界看見台灣競逐國際資產管理與資本市場的強烈決心與企圖。他點出台灣金融市場兩大變化。

首先是資本市場，與去年首屆臺灣週相比，上市櫃公司營收與獲利持續創下新紀錄，實質反映在台股指數及市值。台股加權指數從2025年10月底的28,000點，攀升至今年10月底的45,000點；台股總市值從98兆元增至158兆元，一年暴增60兆元、成長逾61%。

第二是資產管理市場。與去年相比，整體金融資產管理規模增加12兆元。高雄資產管理專區已有62家金融機構進駐；銀行高資產客戶較去年增7,300人，管理規模增8,041億元；私人銀行增加五家，資產增加1兆4,745億元。

台灣ETF規模達11.6兆元，躍升亞太第三大市場；主動式ETF自去年5月首檔掛牌以來，一年多規模已近1兆元。創新板上市增加12家、市值增加1,296億元，台日ETF互掛也已有四檔跨境ETF上市。

金管會下階段將持續加大力道，加速研議《金融市場與資產管理發展專法》草案。

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彭金隆 願景 金管會

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