雲客戶規範 輝達助美擋陸算力

輝達傳出要求資料中心合作夥伴，降低對中國大陸客戶的業務占比。在美中兩大ＡＩ強權競爭日益激烈之際，此事凸顯美國對大陸ＡＩ產業的圍堵，正從晶片出口管制延伸至算力服務，企圖進一步限制大陸追趕美國的能力。

英國金融時報引述五名知情人士說法報導，輝達近幾個月已告知雲端運算服務供應商客戶，必須確保他們至少百分之五十一的銷售對象不是陸企。輝達先前並未設下這類限制。

知情人士說，這項最新指示是透過口頭傳達，而非書面文件規定。The Information報導，這項指示目前非強制性業務指引，尚未形成硬性規定。

這項行動意味著，中國發展ＡＩ的雄心如今面臨新的威脅，因為先前許多陸企一直仰賴租用海外雲端運算服務，執行包括訓練ＡＩ模型在內的高階運算任務。

但雲端業者大喊吃不消，因為非陸客戶難找，最糟的情況可能是被迫縮減營運。一家總部位於新加坡的企業表示，雲端服務供應商正苦於如何符合新規定，因為「在美國以外的市場，要找到足夠多的非中國客戶並不容易」；「如果嚴格執行，肯定會傷害業務。」

大陸科技業則面臨日益嚴重的先進算力短缺問題。一名知悉交易情況的人士表示，輝達一整櫃B300晶片，在國際市場售價約六十萬美元，但上個月在大陸成交價高達人民幣一八五○萬元（約二八○萬美元）。