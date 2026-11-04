台股土洋大戰 投信、行庫買超創高

台股土洋大戰，外資法人昨天再度提款逾千億元，累計今年來狂賣二點五五兆元，史上之最；投信、八大公股行庫力挺台股，投信今年來累計買超達一點○二兆元，八大公股行庫今年來買超五三一○點六億元，均為年度歷史新高。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧策略長黃文清看法，今年來外資賣超台股不手軟，資金斷鏈下台股跌破前低，短線呈底底低格局，研判下檔空間相對有限，但仍需時間化解，且目前新台幣匯率不利資金行情啟動，但當外資賣超力道減緩，甚至啟動回補時，有機會上演軋空，屆時反彈也會快又急。

根據CMoney統計至昨日，外資今年來調節標的集中在ＡＩ供應鏈上，其中大舉賣超台積電高達二點一兆元，外資持股比降至百分之六十八點四，為二○二五年十二月廿七日百分之六十八點○五來新低；今年賣超金額第二多是台達電的一八六四點三億元，聯發科也被賣超一七二五點○七億元、國巨*則高達一一○三點○四億元。

賣超前十大依序還有臻鼎-ＫＹ九一五點一億元、緯穎七一二點○九億元、大立光六六八點三億元、廣達五○四點二億元、南亞五百點○三億元、華通四四○點一億元。

而觀察投信法人今年來買超前十大名單，清一色都是科技股，今年買超最多個股為台積電，高達三二四五點九億元；而八大公股行庫買超前十大部分，台積電也高居第一，今年買超二八三二點四億元。