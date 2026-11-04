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外資拋售台幣續貶 央行不盯特定價位 以時間換空間

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
新台幣昨天一度重貶二點六八角，尾盤央行適度調節，終場收在卅二點七六元，匯銀人士表示今天將測試卅三元關卡。圖為台北外匯經紀公司交易員接單買賣外匯情形。聯合報系資料照
新台幣昨天一度重貶二點六八角，尾盤央行適度調節，終場收在卅二點七六元，匯銀人士表示今天將測試卅三元關卡。圖為台北外匯經紀公司交易員接單買賣外匯情形。聯合報系資料照

外資持續大舉賣股匯出，新台幣貶值壓力不減，中央銀行阻貶策略也浮現新方向。據了解，央行內部針對這波外資擴大匯出進行沙盤推演，評估資金撤離規模恐相當龐大，短時間內難以完全消化，決定棄守特定價位，而是循「柳樹理論」，盡可能減緩貶值速度，拉長消化賣壓的時間。

大型匯銀主管認為，如果央行不守價位，新台幣短線恐怕下探卅三元價位，最快今日就會達標。

新台幣昨天盤中一度重貶二點六八角，最低來到卅二點八六元，但尾盤央行適度調節，終場貶幅收斂至一點六八角，收在卅二點七六元，成交量暴衝到五十二點七五五億美元，創史上第四大量。不過，匯銀主管說，央行並未死守卅二點七元價位，就可看出態度上的變化。

消息人士表示，央行在前波外資匯出時就分析各種可能情境，認為外資今年在台股獲利豐厚，近期全球科技股又接連修正的情況下，外資獲利了結的需求相當強勁，若央行堅守特定價位，勢必需要投入大量外匯存底，恐怕效果有限。

因此，央行目前的操作邏輯並非阻止新台幣貶值，而是讓匯率隨市場供需適度調整，央行只負責避免出現過度劇烈波動。匯銀主管指出，央行不會去爭奪某個特定價位，說穿了就是「以時間換取空間」。

這也解釋近期新台幣匯率經常出現盤中快速貶值、尾盤跌幅明顯收斂的現象。匯銀主管說，外資集中買進美元時，央行並未立即投入大量資金防守，而是允許匯價反映市場，待波動過大時再適度進場。

央行近期更採取多項措施，包括透過公股銀行調節美元供需，以及放寬出口商每日結匯額度限制，鼓勵手中持有大量美元的出口商進場拋匯。這些措施並非為了將新台幣拉回某個價位，而是讓市場增加美元供給，減緩外資匯出造成的衝擊。

央行總裁楊金龍日前赴立法院備詢時也強調，沒有特定匯率防線，允許匯率適度搖擺，但不能搖晃太大，當外資進出力道過強、金額龐大時，央行就會進場調節。

金融圈人士認為，央行不預設新台幣防守價位，隨著卅二點七元失守，短線不排除進一步測試卅三元整數關卡，能否止穩，仍看外資賣股及匯出力道何時減緩。

央行 台幣 時間 外資 匯率 股匯

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