綠能資金募集不限融資 經部盼擴大至私募股權、REITs

綠能產業資金募集議題受市場關注，經濟部次長賴建信今天表示，政府持續推動地熱、離岸風電與太陽能等，結合明確政策與金融支持，若資金募集能從傳統融資擴展至私募股權（PE）、不動產投資信託（REITs）或ETF，讓民眾可以透過金融商品參與綠能投資，不僅能挹注綠能建設，也能帶動民眾對產業的認識。

能源署今天主辦「綠能金融與資本市場創新論壇」，以綠能產業資金的轉型為主軸，邀集國際信用評等機構、商業銀行、私募股權基金、再生能源開發商及投信投顧產業代表，從金融實務、資產投資及市場制度等面向，聚焦台灣綠能資產如何建立長期資金支持機制。

賴建信於致詞時表示，目前台灣沿海已有515支離岸風機，若有更多金融支持，將加速推進綠能發展的速度。經濟部也將與各部會合作，透過明確政策、產業輔導與金融支持，以達到淨零的目標。

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會理事長尤昭文致詞時指出，銀行對新能源產業的授信風險設有一定限制，成為產業瓶頸之一，過去台灣綠能產業仰賴銀行專案融資，未來建議推動綠能資產證券化及不動產投資信託（REITs）等。

尤昭文表示，金管會於立法院本會期再度將「證券與不動產投資信託及證券投資顧問法」修正草案列為優先法案，全力推動台灣REITs改採「基金架構」發行。若修法完成，將引進基金與信託雙軌制，允許專業投信發行REITs，並將投資標的從傳統商辦拓寬至公共建設、綠能及資料中心，期盼能徹底引導資金回流、活化國家基礎建設。

中國信託商業銀行副總經理李靜婷指出，今年開始有一些離岸風電再融資的案場，原因包括高風險的興建期已結束，因此也不必仰賴國際出口信貸機構（ECA）保證，讓ECA承保量釋出，供後續新的風場開發。預期明年將有大量離岸風電案場進行再融資，加上新建及即將商轉的案場，未來幾年再融資市場將非常熱鬧。

李靜婷表示，隨著離岸風電及太陽光電案場進入穩定營運期，透過資本市場工具進行再融資，將有助活化金融資金，建議綠能資產證券化應以專案債券率先試點，因為是市場熟悉的融資工具，具備一定投資人基礎，成功發行後可進一步為推動REITs奠定基礎。

她說明，過去受限於法規、債券市場規模及銀行融資成本較低等因素，綠能專案發債誘因有限，但近期AI產業資金需求強勁，銀行流動性及授信成本面臨壓力，使銀行融資與資本市場的利差逐漸縮小，反而為專案債券創造發展契機，建議可由營運數據完整的成熟太陽光電案場先行試辦，搭配信用評等及法規配套，吸引壽險等長期資金投入。

關於民間資金參與能源轉型的可能，國泰私募股權業務副總經理陳柏江則分析資產資本化的結構性障礙，提出「先示範、再標準化、後規模化」的三階段路徑，並強調私募基金、銀行、保險資金與REITs應依資產不同階段各司其職，形成可持續的資本循環機制。