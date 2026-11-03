台灣首座結合變電所高抗災基地台完工 強化通訊網路韌性

數發部長林宜敬今天表示，位於嘉義縣的嘉太變電所高抗災基地台，是全台首座結合台電變電所建置的示範據點，具備電力、傳輸及結構等3方面韌性，運用變電所穩定供電優勢，降低基地台因停電而中斷服務的風險，基地台設施的耐風能力也提升至可承受15級強風。

數發部發布新聞稿指出，林宜敬今天前往嘉義縣嘉太變電所，訪查全台首座結合台電變電所建置的高抗災基地台。這座高抗災基地台於今年6月完工，歷經巴威颱風及薔琵颱風考驗，均穩定運作，持續提供行動通訊服務。

林宜敬表示，依據過往天然災害經驗，行動基地台失效的主因，以電力中斷為主，其次為光纜中斷。為有效改善基地台於災害期間的脆弱環節，提升行動通訊網路的持續運作能力，數發部透過補助計畫，攜手電信業者加速強化通訊網路設施的抗災及備援韌性。

林宜敬說，嘉太變電所高抗災基地台，是全台首座結合台電變電所建置的示範據點，同時具備電力、傳輸和結構等3方面韌性。

林宜敬指出，在電力方面，運用變電所穩定供電的優勢，降低基地台因停電而中斷服務的風險；在傳輸方面，3家電信業者均建置雷射光傳輸設備，作為基地台的第2傳輸路由，降低單一路徑中斷對通訊服務的影響；在結構方面，基地台設施的耐風能力提升至可承受15級強風，確保颱風來襲時能依然穩固。

數發部表示，112至114年度已透過前瞻計畫，補助電信業者完成建置或優化93台高抗災基地台，皆具72小時備援電力、第2傳輸路由或抗15級風鐵塔；同時增購或優化55台行動基地台車，並購置107台、促請業者自購840台移動式發電機，以機動強化通訊韌性，縮短災區通訊恢復的時間。此外，數發部補助電信業者於山區、離島完成46對微波系統建設，提升基地台後傳網路韌性。

數發部指出，115至118年度將持續透過「強化政府關鍵節點及偏鄉通訊網路數位韌性計畫」，鼓勵電信業者於偏鄉、離島、易成孤島地區及災區等，加速建置高抗災基地台，並擴充偏鄉、離島微波容量，以及優化衛星行動基地台車。

數發部表示，通訊網路建設不僅是為了提供民眾日常生活所需的優質上網環境，更重要的是在天然災害發生時，仍能維持基本且可靠的通訊服務，確保民眾與外界聯繫的管道不中斷。未來將透過公私協力及跨部會合作，持續打造多元且韌性的通訊系統。