快訊

入後援會群組嗆「沈伯洋贏了我去燒了總統府」 男遭聲押

蔣萬安合體柯志恩！人潮擠爆寧夏夜市 高喊「高雄翻轉、台北會贏」

疑「大苦薯」釀禍！高雄共餐爆集體嘔吐腹瀉 18人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣首座結合變電所高抗災基地台完工 強化通訊網路韌性

中央社／ 台北3日電
數發部長林宜敬（左4）3日前往嘉義縣嘉太變電所，實地訪查全台首座結合台電變電所建置的高抗災基地台。數發部提供／中央社
數發部長林宜敬（左4）3日前往嘉義縣嘉太變電所，實地訪查全台首座結合台電變電所建置的高抗災基地台。數發部提供／中央社

數發部長林宜敬今天表示，位於嘉義縣的嘉太變電所高抗災基地台，是全台首座結合台電變電所建置的示範據點，具備電力、傳輸及結構等3方面韌性，運用變電所穩定供電優勢，降低基地台因停電而中斷服務的風險，基地台設施的耐風能力也提升至可承受15級強風。

數發部發布新聞稿指出，林宜敬今天前往嘉義縣嘉太變電所，訪查全台首座結合台電變電所建置的高抗災基地台。這座高抗災基地台於今年6月完工，歷經巴威颱風及薔琵颱風考驗，均穩定運作，持續提供行動通訊服務。

林宜敬表示，依據過往天然災害經驗，行動基地台失效的主因，以電力中斷為主，其次為光纜中斷。為有效改善基地台於災害期間的脆弱環節，提升行動通訊網路的持續運作能力，數發部透過補助計畫，攜手電信業者加速強化通訊網路設施的抗災及備援韌性。

林宜敬說，嘉太變電所高抗災基地台，是全台首座結合台電變電所建置的示範據點，同時具備電力、傳輸和結構等3方面韌性。

林宜敬指出，在電力方面，運用變電所穩定供電的優勢，降低基地台因停電而中斷服務的風險；在傳輸方面，3家電信業者均建置雷射光傳輸設備，作為基地台的第2傳輸路由，降低單一路徑中斷對通訊服務的影響；在結構方面，基地台設施的耐風能力提升至可承受15級強風，確保颱風來襲時能依然穩固。

數發部表示，112至114年度已透過前瞻計畫，補助電信業者完成建置或優化93台高抗災基地台，皆具72小時備援電力、第2傳輸路由或抗15級風鐵塔；同時增購或優化55台行動基地台車，並購置107台、促請業者自購840台移動式發電機，以機動強化通訊韌性，縮短災區通訊恢復的時間。此外，數發部補助電信業者於山區、離島完成46對微波系統建設，提升基地台後傳網路韌性。

數發部指出，115至118年度將持續透過「強化政府關鍵節點及偏鄉通訊網路數位韌性計畫」，鼓勵電信業者於偏鄉、離島、易成孤島地區及災區等，加速建置高抗災基地台，並擴充偏鄉、離島微波容量，以及優化衛星行動基地台車。

數發部表示，通訊網路建設不僅是為了提供民眾日常生活所需的優質上網環境，更重要的是在天然災害發生時，仍能維持基本且可靠的通訊服務，確保民眾與外界聯繫的管道不中斷。未來將透過公私協力及跨部會合作，持續打造多元且韌性的通訊系統。

韌性 基地台 網路

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

搶攻AI基建！宏于電機營收攻高 預計11月下旬上櫃

台灣松澤防震瞄準建築隔震、高科技設備防護百億藍藍海市場

生生用平板 教育部導入LCDRS技術 降低網路延遲、強化資安防護

AI科技翻轉環境治理！新北智慧稽查/哨兵守護奪「2026天下城市治理卓越獎」首獎

相關新聞

APEC代表派出施振榮、魏哲家？ 卓榮泰給答案

有關我方APEC代表人選是否確定，行政院長卓榮泰說，這部分會進一步來跟國人做公佈，當然最後是由總統來宣布。對於外傳人選包括林信義、施振榮、魏哲家等人，卓回應，台灣有很多國際上大家敬重的企業家、產業界代表，總統會選擇最適當者，並在適當時間向國人做說明。

民生電價低於20年前 台電工會：長年穩定民生用電導致虧損

台電配合政府穩定電價，致造成鉅額政策性虧損，台電工會3日發出聲明指出，近年來，台電虧損主因在於配合政策、穩定民生吸收成本，而非經營不善；若依照國際標準收費，台電財務不僅穩健，甚至能創造千億盈餘。工會呼籲，盼立院盡速通過711億元追加預算，讓必要資源及時到位，別讓政策負擔拖垮台電。

外勞工作十年就可領勞退？ 勞動部澄清：錯誤訊息

有關網路流傳影片稱「外勞十年就領勞退」，勞動部澄清，此為錯誤訊息。移工留台，有期限上的限制，「絕對不是」藍領移工工作10年以上即可請領退休金。

陸主辦APEC給台穿小鞋？ 卓榮泰認：跟往常慣例有落差

立委賴士葆質詢關切，陸方主辦APEC，是否給我方穿小鞋。行政院長卓榮泰答詢回應，希望陸方能依照國際組織的慣例，尋慣例來邀請所有會員國，進來參與會議；陸方有送一個函來，這是事實，我方認為這跟往常慣例是有點落差。

賴總統提金融業未來三大努力方向 喊出打造「亞洲創新籌資平台」

賴清德總統今日出席台灣周，他在致詞時提出未來台灣從科技島走向資本島的三大努力方向，包括：1、台灣金融市場更為國際化；2、台灣資本市場更具創新活力；3、台灣成為更值得信任的投資市場，並希望透過創新板及交易制度的放寬，讓台灣進一步成為「亞洲創新籌資平台」。

管制晶片走私中國 應增加罰則並管制軟體

「晶片走私中國獲利龐大，政府應擴大罰則！」針對綠委鍾佳濱等人提案修《貿易法》盼管制晶片流往中國，學者林勤富在公聽會認為以「擴大公告」的方式進行，且要管制軟體與技術；學者王國臣則說，中國算力落後就是因為晶片，因此要提高罰則，還要建立避免強化經濟安全的政策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。