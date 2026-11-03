民生電價低於20年前 台電工會：長年穩定民生用電導致虧損

台電配合政府穩定電價，致造成鉅額政策性虧損，台電工會3日發出聲明指出，近年來，台電虧損主因在於配合政策、穩定民生吸收成本，而非經營不善；若依照國際標準收費，台電財務不僅穩健，甚至能創造千億盈餘。工會呼籲，盼立院盡速通過711億元追加預算，讓必要資源及時到位，別讓政策負擔拖垮台電。

台電工會表示，為照顧民生，台灣長期維持極低的電價基準。現行民生基本用電（330度以下）單價甚至比20年前更低；以住宅第一段單價為例，2004年每度2.10元，現行每度卻僅1.78元，相較這22年來的物價提升，顯有差距。

台電工會指出，在絕大多數（如500度以下、近九成的家庭用戶）的民生用戶享受低電價的背後，是台電沉重的財務承擔。自2022年至2026年9月，台電光是為了「照顧民生（住宅用電）」就吸收了逾2,800億元的虧損。若再計入小商店與弱勢團體，為穩定物價的累計補貼總額更超過3,400億元。

工會指出，台電目前的累計虧損，是代替全民承擔國際輸入性通膨的結果。事實上，若台灣全面比照韓國的電價收費，台電在2023年不僅不會虧損，反而能創造約300億元的盈餘。若進一步推算至2024年，採用韓國電價更可讓台電獲利高達1,500億元。若更進一步參考韓國電價，自2020年算至2025年，台電累計可創造逾5,400億元盈餘、預估至2026年底更可以累積創造超過6,600億元盈餘。這證明台電公司在勞資協力下，若能在無配合政策、合理反映成本時，本身具備高度的獲利與營運能力。

台電工會表示，面對2022年迄今全球地緣政治引發的能源危機，從俄烏戰爭至美伊戰事，各國政府亦透過編列財政預算補貼電價作為重要配套，在減輕民生負擔的同時，使電業得以回收合理成本、兼顧財務健全。

台電工會舉德國為例，2023年1至12月實施「電價煞車制度」，補貼約5,200億台幣；法國針對住宅及小型企業，於2022年2月至2025年1月實施「電價盾」，電費補貼約7,000億台幣。

鄰近日本亦實施「緩解電力和天然氣價格措施」、「酷暑緊急援助」、「因應中東局勢惡化」等多輪補貼，其中2023年1月至2024年4月電費補貼約5,500億台幣；2024年5月以後各期（公開預算含天然氣費補貼）合計逾5,600億台幣，總計約1.1兆台幣。

澳洲於2023年7月至2025年12月分三階段實施「能源帳單紓困基金」（EBRF），聯邦與各州合計投入約1,718億台幣，減輕家庭與小型企業電費負擔。由此可見，以財政預算分擔燃料成本衝擊，是各國因應能源危機、穩定民生與經濟的重要手段。

台電工會表示，呼籲立法院朝野各黨團，跳脫政治攻防，以更宏觀、長遠角度正視台電追加預算案的必要性。這不僅是台電的財務問題，更關係到全體員工的工作保障、電力專業的世代傳承，以及台灣未來的供電與產業發展。