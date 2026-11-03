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勞動部提醒：保險給付存「專戶」 基本生活受保護

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為落實保障勞工生活的立法目的，避免身處經濟弱勢或面臨債務問題的民眾，請領勞工保險給付或申請勞工保險紓困貸款後，有因帳戶存款遭扣押或受強制執行之虞的情形，勞工保險條例明定，被保險人或受益人得於金融機構開立專戶，專供存入保險給付或勞工保險紓困貸款本金之用。

勞動部表示，勞工保險給付的目的，是在勞工遭逢保險事故時，提供適當的經濟生活保障，因此，被保險人或受益人領取保險給付的權利，不得讓與、抵銷、扣押或供擔保。

此外，為了保障弱勢勞工或遺屬的基本生活，被保險人或受益人得於金融機構開立專戶，專供存入保險給付或勞工保險紓困貸款本金之用。專戶裡的存款不得作為強制執行之標的，而且年金給付和一次性給付都可以存入，確保勞工的基本生活受保護。

勞動部提醒，除了勞工保險的給付外，就業保險給付及勞工職業災害保險現金給付，也可以向勞工保險局申請開立保險給付專戶。該局受理後，將出具「開立專戶通知函」，請領人再持該函及相關證明文件至土地銀行各地分行或中華郵政公司，即可辦理開立保險給付專戶。

勞工如想瞭解更多詳細資訊，可洽詢勞工保險局，或至勞工保險局全球資訊網的「勞工保險專戶」頁面。

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