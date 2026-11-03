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外勞工作十年就可領勞退？ 勞動部澄清：錯誤訊息
有關網路流傳影片稱「外勞十年就領勞退」，勞動部澄清，此為錯誤訊息。移工留台，有期限上的限制，「絕對不是」藍領移工工作10年以上即可請領退休金。
勞動部表示，目前在台工作的移工多屬青壯年，這些製造業、營造業、農漁業等產業移工（非家事移工），適用勞退舊制，要請領退休金，必須要符合年資和年齡的門檻。
勞動部指出，目前的法規，要求雇主針對在同一事業單位工作超過10年的移工，開始在「雇主」開立的勞工退休準備金專戶中提撥準備，並不是移工年資只要超過10年就可以領退休金。
勞動部也說，在現有制度下，外籍看護等家事移工不適用《勞基法》，沒有勞退舊制及新制適用。
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