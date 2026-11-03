台灣石油工會呼籲立委 支持追加預算撥補與增資中油

台灣石油工會今日表示，面對國際地緣政治衝突、能源價格劇烈波動及全球經濟情勢不確定性，台灣長期仰賴進口能源，國際油氣價格變動，不僅影響能源供應，更牽動國內物價、產業經營及全民生活。中油長期配合政策，透過油價平穩機制及民生能源價格凍緩漲措施，吸收部分國際能源價格上漲成本，避免能源價格波動進一步推升國內物價，成為政府穩定民生、照顧全民的重要力量。中油也因長期承受政策性吸收導致虧損，財務結構惡化並影響未來建設投資，政府有責任透過合理撥補與增資，以維持中油的穩健經營。

台灣石油工會指出，行政院此次提出115年度追加預算案，其中撥補1,014.31億元與增資2,338.34億元（中油），目的在於補貼中油自115年3月起為穩定民生物價，未足額調升油氣售價所吸收的金額；改善中油的財務結構，充實其營運資金，以支應液化天然氣接收站、供輸系統等重大能源建設所需經費。

台灣石油工會對此表示肯定與支持，並提出以下聲明：

一、穩定物價是政府的責任，中油不應成為無限承擔物價上漲的消波塊

中油長期吸收國際油氣價格上漲成本，目的就是減輕民眾生活負擔，避免能源價格上漲造成連鎖性通膨。這項政策效益由全民共享，相關成本就應由國家編列預算合理分擔，不能讓中油長期獨自承受政策性吸收而嚴重虧損。

二、增資不是填補無底洞，而是確保國家能源安全

中油肩負國內油氣穩定供應的重責大任，液化天然氣接收站、輸儲設備及供輸系統，都是攸關國家能源安全的重要基礎建設。增資中油不只是改善其帳面財務，更是讓中油有能力持續推動必要建設、更新設備及提升能源供應韌性。若因財務困境而延宕投資，最終受影響的將是國家發展、產業運作及全民福祉。

三、呼籲立法院全體委員共同支持並通過115年追加預算案

台灣石油工會尊重立法院監督預算的職權，也支持預算公開透明及合理檢核，但預算監督不應成為阻礙國家推動必要建設的理由。政黨可以有不同立場，但穩定物價、保障能源安全及維護全民福祉，不應有政黨之分。在此懇切呼籲各在野黨團及全體立法委員，以全民利益及國家長遠發展為優先，支持行政院115年度追加預算案撥補與增資中油。

台灣石油工會強調，支持中油，就是支持民生；健全中油，就是健全台灣！請社會各界共同支持行政院115年度追加預算撥補與增資中油，讓中油繼續為台灣打拚，為全民生活把關，為國家未來奠定更穩固的能源基礎。