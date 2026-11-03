賴總統：持續發揮產業優勢 以金融實力連結全球資本

賴清德總統3日上午出席「2026台灣週」開幕式。他表示，面對國際情勢變化及AI浪潮挑戰，政府將持續發揮產業優勢、強化金融發展，盼台灣金融市場更加國際化、資本市場更具創新活力，讓台灣成為更值得長期信賴的投資市場，以金融實力連結全球資本。

國發會主委葉俊顯、金管會主委彭金隆、高雄市副市長羅達生等，皆出席活動。

賴總統致詞提到，去年第一屆「台灣週」成功匯聚許多國內外金融機構與國際投資人；今年更以「從科技島到資本島」為主題，擴大舉辦一系列國際金融交流活動，展現台灣金融市場的發展成果，也向世界分享台灣下一階段的金融發展願景。

賴總統說，近年來，面對國際情勢變化及AI浪潮挑戰，台灣展現韌性，經濟穩健成長。去年台灣經濟成長率達到8.76%，預估今年全年可超過11%。主計總處公布，今年第三季經濟成長率為14.36%，比8月預測數增加2.94個百分點，創下48年來同季最高，並已連續四季呈現雙位數成長。

此外，依照彭博統計數據，以國家市場別總和而言，台灣今年躍升為全球第四大股市，顯示資本市場規模持續擴大。

賴總統表示，這些經濟成果絕非偶然，而是奠基於台灣無可取代且實力雄厚的產業基本面。台灣企業擁有極佳的獲利能力、高度彈性的供應鏈鏈結，以及在全球供應鏈中的關鍵核心地位，讓台灣能夠在變局中站穩腳步。

賴總統認為，產業發展需要金融服務，產業的全球布局更需要具有國際競爭力的金融市場做為後盾。政府會持續朝三個方向，發揮產業優勢，也強化金融發展，讓台灣更加壯大，能夠因應各項挑戰，並更加繁榮發展。

第一，讓台灣的金融市場更加國際化。政府正積極打造亞洲資產管理中心，讓台灣成為全球資產配置的重要據點。過去兩年多，金管會已經完成超過60項法規函令調適。截至今年9月底，台灣金融業的資產管理規模已達新台幣48.38兆元，相較於2024年6月增加超過15兆元。

高雄資產管理專區也已經吸引62家金融機構進駐，逐步發展跨境金融、家族辦公室及多元資產管理服務。下一步將持續推動金融開放、深化跨境服務及國際市場合作，吸引更多國際資產管理機構與專業人才，讓台灣成為國際資本參與亞洲成長機會的重要平台。

第二，讓台灣的資本市場更具創新活力。台灣的優勢不只是能夠提供資金，更重要的是能結合資本、技術與完整的產業供應鏈。因此，將持續推動台灣創新板改革，放寬上市與交易制度，讓具有創新能力及成長潛力的企業，即使尚未進入成熟獲利階段，也有機會透過資本市場取得資金。

政府也鼓勵更多國際優質企業來台掛牌，強化創投、金融機構與資本市場之間的連結。目標是讓台灣成為亞洲創新籌資平台，希望透過台灣的資本市場，支持更多具有全球競爭力的創新企業，成長為下一個世界級企業。

第三，讓台灣成為更值得長期信賴的投資市場。他相信，一個具有國際競爭力的金融市場，不僅要有規模與效率，更必須建立長期的信任。這也是為什麼台灣持續強化公司治理與永續資訊揭露，並從今年開始分階段接軌IFRS永續揭露準則，讓企業資訊更透明、更具國際可比較性。

賴總統表示，金融發展的成果應該讓更多人民共享。政府推出台灣個人投資儲蓄帳戶，也就是TISA，已經有超過28萬人開戶；未來將加入租稅誘因，鼓勵國人以小額、長期、紀律性的方式參與投資，累積退休資產。讓資本支持創新、讓企業創造成長、讓成長果實由更多人共享。

賴總統指出，過去台灣以科技實力參與全球經濟；未來，台灣希望以金融實力連結全球資本、支持創新，與世界共同進步成長。藉由「台灣週」盼更多國際朋友與台灣攜手推動金融創新、永續發展及跨境合作，深化彼此的夥伴關係。