英國頂尖大學校長首度訪台 擬設「台灣研究講座」

台英學術合作再深化。英國聖安德魯斯大學（University of St Andrews）校長梅普斯頓（Dame Sally Mapstone）首度率團訪台，2日以中央研究院為參訪首站，雙方聚焦台灣與東亞研究、生醫科技、淨零轉型及國際人才培育等議題展開交流。梅普斯頓表示，未來盼成立「台灣研究講座」，深化台英在東亞研究及地緣政治等領域的合作。

中研院3日表示，中研院院長陳建仁昨日接待梅普斯頓一行，雙方就人文社會科學及跨領域科研合作交換意見。陳建仁指出，聖安德魯斯大學具有深厚學術基礎，優勢領域與中研院高度互補，期待透過此次交流，奠定雙方長期合作基礎。

聖安德魯斯大學創立於1413年，是蘇格蘭歷史最悠久、英語世界第三古老的大學，目前全英大學排名第一。該校國際化程度高，近半數學生來自全球超過130個國家。梅普斯頓此次率團訪台三天，除中研院外，也將拜會教育部、台灣大學、政治大學及國家圖書館等單位。

在人文社會科學領域，聖安德魯斯大學的國際關係、歷史、藝術史、哲學及社會人類學等學科表現突出。梅普斯頓指出，該校已設有華語文學系及台灣漢學資源中心，未來希望進一步成立「台灣研究講座」，強化對台灣及東亞地區的研究能量。

中研院副院長彭信坤表示，中研院與英國學術界長期維持密切交流，許多合作都源自研究人員共同的學術興趣。為擴大國際人才培育，中研院今年也新設「東亞與現代世界的形成」國際研究生學程，歡迎海外優秀學生申請。

除人文研究外，生醫及淨零科技也是此次交流重點。陳建仁介紹中研院南部院區量子科技研究布局、淨零計畫，以及國家生技研究園區的科研成果，並分享台灣人體生物資料庫（Taiwan Biobank）及台灣精準醫療計畫（TPMI）的研究進展。

其中，台灣精準醫療計畫透過多基因風險分數（PRS），與英國生物樣本庫（UK Biobank）進行跨國基因資料比對，相關成果已發表於國際期刊《自然醫學》（Nature Medicine），展現台灣在基因體分析及精準醫療領域的研究能量。

梅普斯頓表示，聖安德魯斯大學在流行病學、疫苗研究及疾病早期診斷等領域具有研究基礎，雙方具備合作潛力。此外，該校以2035年達成淨零排放為目標，積極投入生質能源、氫能及永續科技研究，也持續推動產學合作。

人才交流方面，陳建仁介紹中研院台灣國際研究生學程（TIGP）及台灣國際實習生計畫（TIIP），盼透過與國內大學合作，吸引更多海外學生來台從事研究。

聖安德魯斯大學常務副校長麥凱（Brad MacKay）指出，台灣是該校國際合作的重點發展對象，期待與理念及學術目標相近的研究機構建立長期夥伴關係。校方也提出透過「全球學人計畫」（Global Fellowship Scheme），推動研究人員互訪及研究成果分享。

梅普斯頓表示，此次會談已提出多項值得進一步合作的方向，期待未來逐步將交流構想轉化為具體成果，深化雙方長期學術合作關係。