APEC代表派出施振榮、魏哲家？ 卓榮泰給答案

有關我方APEC代表人選是否確定，行政院長卓榮泰說，這部分會進一步來跟國人做公佈，當然最後是由總統來宣布。對於外傳人選包括林信義、施振榮、魏哲家等人，卓回應，台灣有很多國際上大家敬重的企業家、產業界代表，總統會選擇最適當者，並在適當時間向國人做說明。

卓榮泰3日赴立法院出席2026追加預算案備詢。

立委李坤城質詢問及，中國大陸今年主辦APEC，是否按照傳統慣例，派特使來台灣遞交邀請函？卓榮泰答詢回應，他沒辦法替陸方回答是否按照慣例，但至少在我方來看，跟以往的方式是有一點落差。

卓榮泰表示，希望主辦國應遵照國際組織的國際慣例，讓所有會員國都能平等參與。我方認為，如果對方此次只寄email來通知，是希望我方不去參加，那我方更應該考慮積極參與國際會議、國際組織活動的重大意義，其他各國都很歡迎台灣共同討論國際合作。

對於李坤城提到，陸方此次僅透過email傳達通知，卓榮泰透露，對方是傳達、轉交給我方領袖代表之中的其中一位，也不是傳給哪一個部會，細節他沒有那麼清楚，不過他知道外交部是全程掌握。

卓榮泰認為，陸方此次不遵守國際上、國際會議組織的慣例，如果是有意要這麼做，那我方更應該積極參與，打破對方這種非常失當的行為，也讓國際社會來認定，中國大陸到底有沒有資格、能力舉辦國際事務。

李坤城提到，據了解，陸方寄給我方email的稱謂是Chinese Taipei。卓榮泰證實「是」，並且通知方式感覺不夠正式，不過意思有傳達。我方認為，參與國際活動是國家既定政策，在我方可控範圍當中，我方會積極參加。外交部一直在跟主辦單位溝通，也報告國際組織，正在做交涉當中。