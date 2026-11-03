陸主辦APEC給台穿小鞋？ 卓榮泰認：跟往常慣例有落差

立委賴士葆質詢關切，陸方主辦APEC，是否給我方穿小鞋。行政院長卓榮泰答詢回應，希望陸方能依照國際組織的慣例，尋慣例來邀請所有會員國，進來參與會議；陸方有送一個函來，這是事實，我方認為這跟往常慣例是有點落差。

卓榮泰3日赴立法院出席2026追加預算案備詢。

有關此次陸方主辦APEC，給予我方的待遇，賴士葆認為，這就是穿小鞋，陸方來函沒有依照往常規定；他質疑，這起事件，是外交部惡意在操作抗中保台。卓榮泰則強調「沒有、沒有」，政府絕對沒有含這種意思，在進行任何國際的接觸。

卓榮泰指出，對於我國民選的總統，如果主辦方因為不同的對象，而給予不同的待遇（例如對待前總統陳水扁、馬英九的待遇不同），這是陸方在分化我方社會，我方應該團結支持國家的總統，這是國家的政策。

賴士葆喊話「支持」卓的主張，並認為這次乾脆不去了，「學2001年上海APEC，我們不去啊！」

卓榮泰回應，現在國家的政策，是主張極力、積極參與任何正式國際組織。目前政府還在評估參與APEC對國家的利益。這當然有利益，除了我方的經濟合作之外，更有利於創造國際間的合作，所以這個利益非常重要。

另外媒報導，年底提升台日貿易夥伴關係，將簽署協議，卓榮泰重申，深化跟日本的經貿關係，是我國重要政策，跟日方的各種管道也都非常穩定，也都有共同議題經常在溝通協商中。對於報導所言之事，政府沒有任何進一步的評論。

卓榮泰提到，希望台積電在熊本的投資設廠都很順利，這是政府所應該掌握的方向。至於賴士葆關切，我方對美投資已經2,500億美金，對日本投資也200多億元了，卓榮泰表示，這是民間自主性的投資。