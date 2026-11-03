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陸主辦APEC給台穿小鞋？ 卓榮泰認：跟往常慣例有落差

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰上午前往立法院報告中央政府總預算追加預算並備質詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰上午前往立法院報告中央政府總預算追加預算並備質詢。記者季相儒／攝影

立委賴士葆質詢關切，陸方主辦APEC，是否給我方穿小鞋。行政院長卓榮泰答詢回應，希望陸方能依照國際組織的慣例，尋慣例來邀請所有會員國，進來參與會議；陸方有送一個函來，這是事實，我方認為這跟往常慣例是有點落差。

卓榮泰3日赴立法院出席2026追加預算案備詢。

有關此次陸方主辦APEC，給予我方的待遇，賴士葆認為，這就是穿小鞋，陸方來函沒有依照往常規定；他質疑，這起事件，是外交部惡意在操作抗中保台。卓榮泰則強調「沒有、沒有」，政府絕對沒有含這種意思，在進行任何國際的接觸。

卓榮泰指出，對於我國民選的總統，如果主辦方因為不同的對象，而給予不同的待遇（例如對待前總統陳水扁、馬英九的待遇不同），這是陸方在分化我方社會，我方應該團結支持國家的總統，這是國家的政策。

賴士葆喊話「支持」卓的主張，並認為這次乾脆不去了，「學2001年上海APEC，我們不去啊！」

卓榮泰回應，現在國家的政策，是主張極力、積極參與任何正式國際組織。目前政府還在評估參與APEC對國家的利益。這當然有利益，除了我方的經濟合作之外，更有利於創造國際間的合作，所以這個利益非常重要。

另外媒報導，年底提升台日貿易夥伴關係，將簽署協議，卓榮泰重申，深化跟日本的經貿關係，是我國重要政策，跟日方的各種管道也都非常穩定，也都有共同議題經常在溝通協商中。對於報導所言之事，政府沒有任何進一步的評論。

卓榮泰提到，希望台積電在熊本的投資設廠都很順利，這是政府所應該掌握的方向。至於賴士葆關切，我方對美投資已經2,500億美金，對日本投資也200多億元了，卓榮泰表示，這是民間自主性的投資。

卓榮泰 APEC 外交部

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