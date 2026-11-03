賴總統提金融業未來三大努力方向 喊出打造「亞洲創新籌資平台」

賴清德總統今日出席台灣周，他在致詞時提出未來台灣從科技島走向資本島的三大努力方向，包括：1、台灣金融市場更為國際化；2、台灣資本市場更具創新活力；3、台灣成為更值得信任的投資市場，並希望透過創新板及交易制度的放寬，讓台灣進一步成為「亞洲創新籌資平台」。

他也表示，台灣過去以科技實力，未來希望以金融實力，連結資本來幫助創新，並連結世界一起成長，希望透過台灣金融創新、永續發展，跨境合作，進而用科技與金融的雙重優勢，來追求繁榮發展和區域穩定。

賴總統在致詞時表示，第二屆台灣周以科技島至資本島為主題，已擴大舉辦各種金融活動。台灣近年來面臨國際情勢變化，AI浪潮挑戰，已充分展現韌性，經濟穩定成長，去年的經濟成長率8. 76%，今年全年可超過11%，第三季經濟成長率為14.36%，比8月預測數字增加2.94百分點，為48年來同期最高，連4季呈現雙位數成長。且台灣已躍為第四大股市，顯示資本市場規模持續擴大，並奠基在台灣實力雄厚的產業基本面，透過企業的獲利佳績，且高度連結國際供應鏈，且站在全球關鍵核心地位，台灣高科技產業才能站穩腳步，他並強調，此時更需要有具有國際競爭力的金融作為厚盾。

賴總統進而指出，為了讓金融業能作為產業發展的堅實後盾，將朝以下三大方向努力，包括：

第一，台灣金融市場更為國際化：政府已打造亞資中心，讓台灣成為全球資產配置的重要據點，金管會為此已完成超過60項法規法令調適修正，9月底的資產管理規模已達48.38兆元，2024年6月增加超過15兆元。且高雄專區已有62家金融機構進駐，並且發展家族辦公室、跨境金融、多元資產管理服務，下一步將深化跨境服務，國際資產合作，吸引更多專業人才前來，

第二，台灣資本市場要更具創新活力，台灣不只提供資金，也能結合資本技術與完整的產業鏈供應。同時，透過創新板改革、放寬交易制度，讓有成長潛力的企業即使尚未成熟獲利，仍能透過資市場取得資金。台灣不只是對國內企業，也希望優質企業來台掛牌，台灣將強化創投與資本市場連結，成為「亞洲創新籌資平台」，由台灣市場支持更多國內外企業成為有全球競爭力企業。

第三，台灣成為更值得信任的投資市場，對此金管會採取的措施包括永續資訊揭露，分階段接軌IFRS永續揭露準則。此外，也希望金融發展成果要後更多人民共享，因此推出TISA（個人儲蓄帳戶制度），已有超過28萬人開戶，今年更加入租稅優惠，鼓勵國人以小額、長期、持續的方式來累積退休資產，希望能透過資本創新，讓企業成長，成長果實並與國人共享。