僑委會助僑生留台就業 半導體、餐飲業搶攬國際人才

面對少子化及產業國際化帶來的人才需求，企業積極延攬具備多語能力及跨文化背景的僑生。僑務委員會近年透過就業博覽會及線上媒合平台，協助僑生畢業後留台就業，從半導體封測到連鎖餐飲業，都有企業積極招募僑生，並透過完善培訓及升遷制度，將國際人才納入企業長期發展布局。

僑委會表示，近年攜手相關部會推動攬才留才措施，舉辦「僑生就業博覽會」，並建置「僑生i就業」平台，整合徵才、法規諮詢及線上媒合資源，協助在台僑生銜接職場。

以半導體封測廠欣銓科技為例，該公司在台灣湖口及龍潭科學園區設有廠區，並於新加坡及南京設立子公司，員工總數超過1,900人。因應少子化及技術人才需求，自2022年起將國際人才招募列為長期策略，目前總部已有16名僑生員工。

欣銓科技永續暨人資服務中心協理周可恆表示，公司以亞洲為基地拓展全球市場，秉持「用天下人做天下人的生意」理念，僑生除了具備語言優勢，有助於對接國際客戶的技術需求，不同文化背景也能為企業帶來多元思考及創新能力。

為吸引僑生留任，欣銓推動內部規章及溝通華英雙語化，並提供與本國籍員工相同的薪資福利條件，同時設立專責窗口，協助申請工作許可及居留證。今年參與僑委會台北場就業博覽會，收到近30份履歷，面試後已錄用兩名僑生。

除科技業外，連鎖餐飲業也積極延攬僑生。旗下擁有火鍋、拉麵及麻辣燙等五大品牌的阿爾法餐飲集團，目前全台約有50間門市，並已進軍新加坡，預計2028年將門市規模擴大至100間。

阿爾法餐飲集團招募襄理蕭玉貞表示，隨著展店速度加快及海外市場拓展，集團用人不受國籍限制，更重視工作態度、適應能力及專業表現。目前聘用的僑生及外籍生合計超過30人，分布於總部及各門市。

在留才政策方面，僑委會指出，現行評點制提供企業聘用僑生的核薪彈性，畢業後最長兩年的覓職期，也讓僑生有更多時間尋找合適工作。

不過，企業仍期待相關制度持續精進。欣銓建議簡化評點制及工作許可審查流程，並研議放寬關鍵技術人才永久居留或入籍條件；阿爾法則建議提高審查進度透明度，並增加企業法規說明會，協助中小企業掌握聘僱規定。

僑委會表示，未來將持續推動僑生就業輔導及媒合措施，結合產業需求、校園合作與政府資源，協助更多僑生留台發展，補充產業所需人才。