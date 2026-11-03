台美避免雙重課稅案「卡在一個人」推不動？卓榮泰：積極處理中

避免台美雙重課稅案尚未有結果，立委質詢指出，關鍵在於美國一名參議員主張，國際減稅協議都必須附帶美國人民的海外隱私權調查，導致該案卡頓至今。行政院長卓榮泰表示，許多台美僑胞及商業團體都很關切避免台美雙重課稅案，我方會積極去處理這些事情，會繼續努力。

卓榮泰3日赴立法院出席2026追加預算案備詢。

立委賴士葆質詢關切，台美雙重課稅，莊翠雲曾說「明年6月前簽租稅協議」，到了今年2026年底，已經跳票二年半了。莊翠雲答詢回應，這部分美國眾議院已經通過了，現在在等待參議院的回應，這部分涉及美國內部程序。

賴士葆質疑，台美雙重課稅的案子，卡在肯塔基州的參議員Rand Paul，該名參議員主張，任何國際上有關稅賦的減免都不行，其中一定要附帶加上美國人民的海外隱私權調查。

莊翠雲坦言，在等待台美關稅定案的這段期間，這一兩年當中，我方曾多次透過各種關係，一直在爭取，希望美國參議院能認真考量到，基於雙方企業、產業的公平，避免雙重課稅，過程中也一直有所進展。

卓榮泰提到，包括台商、台僑團體，以及美商、美僑團體到行政院來，幾乎都會談到這個議題，我方也一直在努力當中。關於賴士葆所提到的問題，我方會積極去處理這些事情，會繼續努力。