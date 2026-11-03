快訊

人口探底／零付費翻轉移工市場 長照家庭憂搶不贏製造業致照顧空窗

她來自遙遠國度曼尼普爾：印度跨性別的血淚故事

北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

聽新聞
0:00 / 0:00

台美避免雙重課稅案「卡在一個人」推不動？卓榮泰：積極處理中

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（左）與財政部長莊翠雲（右）一起出席立法院列席報告「115年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（左）與財政部長莊翠雲（右）一起出席立法院列席報告「115年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。記者蘇健忠／攝影

避免台美雙重課稅案尚未有結果，立委質詢指出，關鍵在於美國一名參議員主張，國際減稅協議都必須附帶美國人民的海外隱私權調查，導致該案卡頓至今。行政院長卓榮泰表示，許多台美僑胞及商業團體都很關切避免台美雙重課稅案，我方會積極去處理這些事情，會繼續努力。

卓榮泰3日赴立法院出席2026追加預算案備詢。

立委賴士葆質詢關切，台美雙重課稅，莊翠雲曾說「明年6月前簽租稅協議」，到了今年2026年底，已經跳票二年半了。莊翠雲答詢回應，這部分美國眾議院已經通過了，現在在等待參議院的回應，這部分涉及美國內部程序。

賴士葆質疑，台美雙重課稅的案子，卡在肯塔基州的參議員Rand Paul，該名參議員主張，任何國際上有關稅賦的減免都不行，其中一定要附帶加上美國人民的海外隱私權調查。

莊翠雲坦言，在等待台美關稅定案的這段期間，這一兩年當中，我方曾多次透過各種關係，一直在爭取，希望美國參議院能認真考量到，基於雙方企業、產業的公平，避免雙重課稅，過程中也一直有所進展。

卓榮泰提到，包括台商、台僑團體，以及美商、美僑團體到行政院來，幾乎都會談到這個議題，我方也一直在努力當中。關於賴士葆所提到的問題，我方會積極去處理這些事情，會繼續努力。

卓榮泰 台美 減稅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

卓榮泰談晶片產業 台灣三個「最」在手

回顧輝達坐落台北 卓榮泰揭三角度中央囊助地方

傳陸方主辦APEC給我方非正式函 卓榮泰盼依慣例予平等待遇

中油累虧「資不抵債」 龔明鑫盼今年追加預算盡快健全財務

相關新聞

APEC代表派出施振榮、魏哲家？ 卓榮泰給答案

有關我方APEC代表人選是否確定，行政院長卓榮泰說，這部分會進一步來跟國人做公佈，當然最後是由總統來宣布。對於外傳人選包括林信義、施振榮、魏哲家等人，卓回應，台灣有很多國際上大家敬重的企業家、產業界代表，總統會選擇最適當者，並在適當時間向國人做說明。

台美避免雙重課稅案「卡在一個人」推不動？卓榮泰：積極處理中

避免台美雙重課稅案尚未有結果，立委質詢指出，關鍵在於美國一名參議員主張，國際減稅協議都必須附帶美國人民的海外隱私權調查，導致該案卡頓至今。行政院長卓榮泰表示，許多台美僑胞及商業團體都很關切避免台美雙重課稅案，我方會積極去處理這些事情，會繼續努力。

陸主辦APEC給台穿小鞋？ 卓榮泰認：跟往常慣例有落差

立委賴士葆質詢關切，陸方主辦APEC，是否給我方穿小鞋。行政院長卓榮泰答詢回應，希望陸方能依照國際組織的慣例，尋慣例來邀請所有會員國，進來參與會議；陸方有送一個函來，這是事實，我方認為這跟往常慣例是有點落差。

賴總統提金融業未來三大努力方向 喊出打造「亞洲創新籌資平台」

賴清德總統今日出席台灣周，他在致詞時提出未來台灣從科技島走向資本島的三大努力方向，包括：1、台灣金融市場更為國際化；2、台灣資本市場更具創新活力；3、台灣成為更值得信任的投資市場，並希望透過創新板及交易制度的放寬，讓台灣進一步成為「亞洲創新籌資平台」。

管制晶片走私中國 應增加罰則並管制軟體

「晶片走私中國獲利龐大，政府應擴大罰則！」針對綠委鍾佳濱等人提案修《貿易法》盼管制晶片流往中國，學者林勤富在公聽會認為以「擴大公告」的方式進行，且要管制軟體與技術；學者王國臣則說，中國算力落後就是因為晶片，因此要提高罰則，還要建立避免強化經濟安全的政策。

中油累虧「資不抵債」 龔明鑫盼今年追加預算盡快健全財務

中油曾研擬自2027年起四年內增資新台幣3,500億元，後續因虧損過重，估至2026年底累虧將達1,257億元，幾乎吃掉1,301億元資本額，面臨「資不抵債」。經濟部長龔明鑫表示，先前是以為今年可能沒辦法追加預算，所以才編列到明年；既然今年總預算已經定了，就希望盡快健全中油財務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。