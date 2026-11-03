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氫電進軍綠電市場 專家籲釐清法規與認證

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信電力、公用事業與再生能源產業負責人林孟衛。業者／提供
勤業眾信電力、公用事業與再生能源產業負責人林孟衛。業者／提供

台灣推動氫能發電，能否取得綠電資格，將影響業者投資與融資。勤業眾信電力、公用事業與再生能源產業負責人林孟衛表示，大型氫電能否進入綠電市場、簽訂長期購電合約，仍待制度釐清，政府應同步完善法規與認證機制。

台灣已將氫能納入2050年淨零排放路徑，目標占總發電量9%至12%。同時擔任綠能暨永續發展聯盟（GESA）氫能產業推動小組主委的林孟衛，今日出席「2026台捷氫能戰略論壇」，分析氫能發展的供應與法規挑戰。

林孟衛指出，台灣太陽光電與離岸風電開發，受土地、海域及工程條件限制，氫能可透過國際貿易取得，增加電力減碳途徑。他建議，短期先靠進口穩定料源，長期再利用國內剩餘綠電製造綠氫，並配合船隊、儲運及港口設施建置。

發電應用可分大型電廠與分散式設備，前者透過燃氣機組混氫發電，後者利用燃料電池提供備用電力。但目前技術與供應成本仍高，政府應從供需兩端支持，協助形成市場規模。

制度方面，林孟衛強調，使用氫能發電，不代表所發電力就能認定為綠電，仍須檢視氫能來源、發電技術與設備類型。現行《再生能源發展條例》雖已定義氫能，相關子法也列有燃料電池發電設備，但大型集中式氫電如何適用，仍待釐清。

他表示，設備取得認定，也不等於全部發電量都能作為綠電交易，還須確認來源追溯、再生能源發電量及憑證資格；其他低排放氫能的減碳效益，也應分別認定。

若交易資格不明，企業就難以評估長期購電合約能否滿足綠電需求，發電業者也難掌握售電價格與承購安排，增加融資及投資的不確定性。林孟衛建議，台捷可就能源來源、碳排計算及第三方查核交流，建立可查證、可交易的制度，支撐氫能商業化。

綠電 市場 再生能源

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